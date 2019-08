Eten met een slecht geweten

Toen ik niet lang geleden in een interview liet vallen dat we, terug in Amsterdam, om sentimentele redenen misschien een sateetje gingen eten in onze oude stamkroeg, vielen antivleeseters me hard aan op Twitter. Hoe kon ik dat zomaar zeggen? Dát was ik niet gewend, levend in een land met een roodvleespresident, die er prat op gaat elke avond een maaltijd weg te werken van dubbele cheeseburgers of een ribeye groter dan zijn bord. Let them eat steak!

Maar men heeft groot gelijk, we moeten allemaal wat voorzichtiger zijn met wat we eten. Of in ieder geval met wat we zéggen te eten. Naarmate we verstandigere keuzes maken, wordt ongezond en niet-duurzaam eten een guilty pleasure dat het beste in het geheim kan worden genoten. Krijgen we straks overtuigde vegetariërs die naar de andere kant van de stad rijden om zich met pet en plaksnor aan een biefstuk tegoed te doen? Of ouders zoals een vriendin van mij, wier kinderen absoluut geen snoep mogen eten, maar die ik regelmatig het bovenste keukenkastje zie openmaken om stiekem een handje Engelse drop te snaaien?

Kortom, er ligt een markt open voor politiek incorrect eten vermomd als gezonde kost. Ik was dan ook niet verrast het nieuwsbericht te lezen dat de Amerikaanse fastfoodketen Arby’s een nepwortel heeft ontwikkeld van kalkoenvlees. Ja, u leest het goed. Geheel passend in het tijdsbeeld van fake news is er nu ook fake food. Deze ‘marrot’ is precies het tegenovergestelde van de vleesvervangers waarmee de andere ketens proberen te scoren. Deze week introduceert concurrent Burger King bijvoorbeeld in heel Amerika de plantaardige ‘Impossible Whopper’.

In eerste instantie dacht ik dat het een flauwe grap was – het is tenslotte (nep)komkommertijd – of een voorbeeld van zinloos technisch vernuft. Als je nepvlees van groente kan maken, waarom dan niet nepgroente van vlees? Gewoon, om met deze puur populistische snack een lange neus naar de vegetariërs te trekken. Een hartige fopspeen voor militante veganisten. Hét symbool van eten in Trumpiaanse tijden.

Maar toen bedacht ik me dat dit het perfecte product is voor cryptovleeseters. Die kunnen nu met een ogenschijnlijk schoon geweten van deze ‘gezonde worteltjes’ smullen. Geen afkeurende blikken of boze reacties op Twitter. Je kunt straks met een uitgestreken smoel – kijk mij eens lekker gezond doen – de ongezondste troep naar binnen werken. In deze Instagram-tijd doet het er toch meer toe hoe je eten eruitziet, dan waar het van gemaakt is.

Het zou me daarom niet verbazen als vermomde vleeswaren en ander nepeten een groeiend gat in de markt blijken. De biefstuk gaat gewoon ondergronds. En de commercie en de technologie zullen klaarstaan om dat allemaal mogelijk te maken. Arby’s kondigde al aan, vast weer met een dikke knipoog, dat er een hele lijn van ‘megetables’ in ontwikkeling is. Zulke nepgezonde waar zal zeker kunnen aanslaan in Nederland, waar een lange traditie is van jenever uit een theekopje drinken en ander schijnheilig gedrag.

Dus zie mij binnenkort eens genieten in het cafeetje op de hoek van die heerlijke ‘tofu’ sateetjes!