Erdogan: Turkije komt met nieuwe operatie tegen Koerden in Syrië

Turkije gaat volgens president Recep Tayyip Erdogan een nieuwe militaire operatie lanceren in het Koerdische Noord-Oosten van Syrië. Erdogan wil in het gebied een bufferzone creëren tussen Turkije en het terrein van de Koerdische militie YPG. De Verenigde Staten hebben beloofd hem daarbij te helpen, maar Erdogan is niet tevreden over voortgang van de samenwerking.

De situatie in Syrië. In de gele gebieden zitten al Turkse militairen, de groene gebieden zijn in handen van Koerdische milities.

Erdogan kondigde de operatie zondag aan bij de opening van een Turkse snelweg. „We zullen de gebieden ten oosten van de rivier de Eufraat betreden”, zei hij volgens staatspersbureau Anadolu. „Dat hebben we aan de VS en Rusland laten weten.”

De Turkse president ziet de YPG als terroristische organisatie en ervaart een YPG-gebied pal aan de Turkse zuidgrens als een bedreiging. Erdogan wil dat de strijdgroep zich terugtrekt. Bij de grens zou dan een safe zone moeten komen, waar geen Koerdische milities zitten.

Afrin

Begin vorig jaar stuurde Erdogan zijn leger Noord-Syrië al in om zo’n bufferzone te creëren. Met hulp van Turksgezinde Syrische rebellen veroverde Turkije toen de stad Afrin en een klein stuk van de Koerdische grensgebieden, tot aan de Eufraat. Daarna stopte de opmars, want Turkije sloot een akkoord met de VS. De Amerikanen zouden samenwerken met Ankara bij het oprekken van het buffer over de rest van het grensgebied.

Volgens Erdogan doen de Amerikanen niet genoeg hun best. Washington, dat in de strijd tegen IS samenwerkte met de Koerden, moet van Turkije zijn banden met de YPG verbreken. Uit onvrede over de samenwerking met de VS kondigde Erdogan dit jaar al eerder een nieuwe operatie in Syrië aan, aldus persbureau Reuters, maar tot uitvoering van de plannen is het nog niet gekomen.