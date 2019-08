Duizenden pelgrims en toeristen ontvluchten grensregio Kashmir

Duizenden Hindoe-pelgrims en toeristen proberen zondag de betwiste grensregio Kashmir zondag te ontkomen na een waarschuwing van de Indiase autoriteiten. Zij vrezen voor aanvallen van militanten in het betwiste gebied, meldt persbureau AP.

De onrust in Kashmir laaide dit weekend op nadat Indiase veiligheidsdiensten hadden gewaarschuwd dat militanten mogelijk van plan waren aanvallen te plegen. De militante groepen worden volgens India gesteund door buurland Pakistan. Volgens de Indiase autoriteiten doodden deze groeperingen recent vijf militairen.

De waarschuwingen leiden tot onrust onder meer onder arbeiders uit Kashmir, toeristen en Hindu-pelgrims. De regio is erg in trek bij pelgrims, een heilige tempelgrot in het Indiase deel is een belangrijk bedevaartsoord. Op de route naar de tempel zou een landmijn zijn gevonden van Pakistaanse makelaardij. Pakistaanse autoriteiten ontkennen de beschuldigingen. Na de waarschuwing trokken velen naar het vliegveld van de stad Srinagar, in de hoop een vliegtuig naar de hoofdstad Delhi te kunnen nemen.

Eerdere aanslag

India en Pakistan hebben al decennia ruzie over Kashmir, maar in februari laaiden de spanningen op toen een aanslag gepleegd werd op een konvooi van een Indiase politie-eenheid. Daarbij kwamen tientallen agenten om het leven. De uit Pakistan afkomstige militante groepering Jaish-e-Mohammad (JeM) eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag destijds op. India beschuldigt zijn buurland ervan JeM te steunen.

Kashmir is opgedeeld in gebieden die vallen onder India (het midden en zuiden), Pakistan (noordwesten) en China (noordoosten). Sinds de deling van Brits-Indië in 1947 twisten India en Pakistan om de heerschappij over Kashmir.