De trots van Twente wil de strijd met de top weer aangaan

De avond valt over Enschede als ze van overal tevoorschijn komen. Ingeklemd in volle treinen vanuit Hengelo die precies voor de entree stoppen; per fiets door de weilanden vanuit de dorpen nabij de Duitse grens; met de auto, om door parkeerwachters naar de zeeën van asfalt rond het stadion te worden gedirigeerd, waar hun voertuigen van boven gezien een geordend mozaïek van glimmend blik vormen.

Het zijn er tienduizenden en ze behoren tot supportersverenigingen uit Albergen, Borne en Delden, uit Denekamp, Enter en Eibergen, uit Hardenberg, Holten en Delden, uit Wierden, Vriezenveen en Enschede zelf. Samen delen ze hun trots: voetbalclub FC Twente, van 1 juli 1965.

„Als je maar niet denkt dat hier iets te halen valt”, roept een zakenman als hij zijn gast voor het thuisduel met PSV de hand schudt. Politiemensen lopen door de menigtes. In de fanshop steken fans zich voor 65 euro in het nieuwe thuistricot. Overal de geur van worst en patat, dat ze hier wegspoelen met bier van het merk dat in de Grolsch Veste prominent aanwezig is.

„Eredivisie, Guess Who’s Back!” staat er op A4-tjes die overal in het stadion zijn opgehangen. „Voor Ultras Vak-P hét moment om gigantisch uit te pakken. Om deze actie te laten slagen, is dan ook ieder zijn hulp nodig.” De mensen met claustrofobie wordt geadviseerd pas na de spelersopkomst de tribunes te betreden.

Fans van FC Twente tijdens de wedstrijd tegen PSV. Foto VI Images

Het is zaterdag 3 augustus 2019 en op de dag dat een van de grootste clubs van Nederland terugkeert op het hoogste niveau ontvouwen supporters een spandoek zo groot dat ze er een flatgebouw mee zouden kunnen omwikkelen. 240 bij 40 meter, handgeschilderd en naar verluidt het grootste spandoek ooit in Nederland vertoond. „FC Twente heel m’n leven lang!”, staat er op het doek dat door veertig supporters in processie naar het stadion is gedragen.

Als wetenschappers beweren dat stadions de kathedralen van het nu zijn, dan geloof je dat deze avond meteen, hoewel niet uit te sluiten valt dat dezelfde supporters zondagochtend keurig in de kerkbanken zaten, nagenietend van het gelijkspel waarmee hun club de avond ervoor haar terugkeer in de eredivisie inluidde: 1-1 tegen PSV.

Hoe kan het toch dat deze club vorig jaar niét in de eredivisie speelde? Nodig een paar onwetende buitenlandse supporters uit en ze zouden niet geloven dat ditzelfde FC Twente de kwelling van een jaar eerste divisie heeft moeten doorstaan. Geen club schurkt met ruim 30.000 toeschouwers zo dicht tegen de klassieke topdrie – Ajax, PSV en Feyenoord – aan. FC Twente is het Saksenros waarmee heel de streek zich identificeert.

Toch scheelde het maar weinig of het ros was ineen gezegen. In de hoogtijdagen hebben toenmalige bestuurders zo hard willen groeien met hun club dat ze hun hand overspeelden. Foute deals met investeerders en gesjoemel met jaarrekeningen brachten het voortbestaan van de club in gevaar. De KNVB nam FC Twente voorwaardelijk zijn licentie af. Daar kwamen nog stevige boetes bij, en een naheffing van 1,8 miljoen euro die de club aan de Belastingdienst heeft moeten betalen.

Javier Espinosa en Keito Nakamura van FC Twente tijdens de wedstrijd tegen PSV. Foto VI Images

Recordaantal seizoenkaarten

De hartstocht in het stadion mag dan onveranderd zijn gebleven, intern is FC Twente nog niet op het peil waar de club op den duur weer wil staan. Van de 20 miljoen euro die de club in voorgaande seizoenen jaarlijks opstreek via commerciële deals, verdient de club nu nog de helft. Dat is 1 miljoen meer dan de 9 miljoen die Twente vorig seizoen ophaalde, toen het kampioen van de Keuken Kampioen Divisie werd.

Er is relatief weinig groei, maar hierbij moet gezegd dat de sponsors van Twente ondanks de degradatie naar de eerste divisie altijd op eredivisieniveau zijn blijven betalen. Net zoals de meeste supporters dezelfde prijs voor hun seizoenkaart bleven betalen. De club verkocht in de eerste divisie zelfs meer seizoenkaarten dan ze ooit had gedaan. Fans wisten dat ze er ook in kwade dagen moesten zijn. Juíst toen.

Toch merkt directeur Paul van der Kraan dat er ook deuren gesloten blijven. Sponsoren die met de borst vooruit het kampioenschap in 2010 meevierden, trokken zich terug om pr-schade te voorkomen toen de club dreigde in te storten en houden nog altijd afstand.

Schulden heeft Twente nog genoeg. Binnen vier jaar hoopt de club de meeste daarvan te hebben afbetaald, exclusief een langlopende lening die te vergelijken is met een langjarige hypotheek op een huis. Omdat Twente in het verleden mede zo hoog is geëindigd door malversaties, moet de club andere clubs compenseren voor het televisiegeld dat de club te veel heeft ontvangen. Het gaat om 1,5 miljoen euro, over te maken in drie termijnen binnen twee jaar. Hiervan staat nog 1 miljoen open.

Enkele maanden geleden vroeg Van der Kraan de Eredivisie CV of dit ook in vier jaar zou kunnen. Misschien, zei de belangenclub, maar dan moest de directeur maar zelf alle andere clubs om toestemming vragen. Later, toen Van der Kraan alle clubs al had gebeld, hoorde hij van Eredivisie CV dat alle clubs unaniem akkoord moesten gaan wilde hij toestemming krijgen.

Van der Kraan baalde. Als hij dit had geweten, had hij niet nog veertien clubs hoeven bellen, aangezien de derde club die hij had gebeld zijn verzoek om uitstel niet wilde inwilligen.

Tegelijk beseft de directeur hierdoor ook dat FC Twente nog een lange weg te gaan heeft, ook al werd dat zaterdagavond door de eerste competitiewedstrijd enigszins gemaskeerd.

Onbevreesd ten strijde

Nadat het megaspandoek over alle hoofden op de tribune was uitgerold en de supporters hun lijflied van Gerry & the Pacemakers (You’ll never Walk Alone) hadden gezongen, verscheen FC Twente op het veld met een instelling die doet vermoeden dat de club vooral wil aanvallen, niét slechts verdedigen zoals veel gepromoveerde clubs doorgaans doen.

Getraind door oud-eredivisiespeler Gonzalo García García uit Uruguay combineerde Twente zich zonder ontzag voor PSV naar een 1-0 voorsprong, na zeven minuten. Nieuwkomer Keito Nakamura verraste doelman Jeroen Zoet en zal PSV-trainer Mark van Bommel zich hebben laten afvragen hoe het toch mogelijk is dat PSV voor de derde keer op rij al binnen tien minuten op achterstand kwam. Na 65 minuten maakte Denzell Dumfries namens PSV gelijk.

Beter dan PSV was FC Twente niet, maar desondanks leverde de eerste eredivisiewedstrijd in vijftien maanden tijd de club een gelijkspel op. Dat de 1-1 werd gekoesterd als een overwinning, sprak voor zich.