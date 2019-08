Boos op iedereen, maar vooral bang van migranten

In zijn 2.356 woorden tellende manifest verklaart Patrick Crusius, verdachte van het bloedbad zaterdag in El Paso, in de eerste zin meteen steun aan „de Christchurch-schutter”. Een Australische man richtte in maart van dit jaar een bloedbad aan in deze Nieuw-Zeelandse stad door 51 moskeegangers dood te schieten. Ook hij publiceerde voorafgaand aan zijn daad een racistisch haatmanifest, waarin hij onder meer waarschuwde voor ‘omvolking’. Dit is de vermeende vervanging van een oorspronkelijke bevolking via migratie en demografische ontwikkelingen.

Ook Crusius zegt hiervoor bevreesd te zijn en voert uiteenlopende politieke en economische ‘redenen’ op voor zijn daad. Kern van dit soms lastig te volgen betoog is dat de VS „van binnenuit verrotten” door immigratie, „falende politici”, de macht van grote bedrijven, de teloorgang van het milieu, de robotisering van banen en de „vermenging van rassen”.

Al deze trends tezamen zullen de VS veranderen in „een eenpartijstaat”, voorziet Crusius. Door een combinatie van vergrijzing van (blanke) babyboomers, de „toenemende anti-immigratieretoriek van rechts” en de groeiende latinobevolking zullen de Democraten al snel „bijna elke verkiezing” weten te winnen. Dit laatste omdat zij er beter in slagen de stem van de groeiende hispanicbevolking te winnen dan de Republikeinen. Die regeringspartij noemt Crusius dubbelhartig op het punt van migratie, omdat ze ook luistert naar grote bedrijven die goedkope buitenlandse arbeidskrachten willen.

Crusius wordt in Amerikaanse media door kennissen omschreven als een verlegen, getroebleerde en niet erg sociale einzelgänger. In zijn profiel op cv-website LinkedIn zegt hij acht uur per dag op zijn computer te zitten en dat dit hem wel zou kwalificeren voor een baan in de technologie. Tegelijkertijd stelt hij dat „werken in het algemeen klote is”.

In zijn manifest uit hij de vrees nooit werk te kunnen vinden. „De baan van mijn dromen wordt geautomatiseerd.” Hij meent dat invoering van een universeel basisinkomen uiteindelijk nodig zal zijn, maar dat dit onbetaalbaar is door de komst van immigranten.

Hij stelt verder dat hij de aanslag pas sinds een maand beraamde. Hij wilde snel handelen, „voordat ik mijn moed verloor”. Ook spreekt hij het vermoeden uit dat hij zal omkomen tijdens zijn aanslag en zo niet, dat hij sowieso wel zal sterven, omdat Texas de doodstraf kent.

In de een-na-laatste alinea van zijn betoog valt voor het eerst de naam van president Trump. Crusius stelt dat hij al voor diens aantreden en campagne deze meningen over „migratie, automatisering en de rest” ontwikkelde. Vervolgens voorspelt hij dat de media hem als aanhanger van ‘wit-superioriteitsdenken’ zullen neerzetten en „Trumps retoriek de schuld zullen geven”. „De media zijn berucht om nepnieuws. Hun reactie op deze aanslag zal dat onderstrepen.”

Amerikaanse media diepten inderdaad binnen enkele uren socialemediaberichten op waarin Crusius sympathie toont voor Trump. Zo zou hij op Twitter onder meer een foto hebben ‘geliket’ waarin iemand Trumps naam met wapens heeft gespeld.