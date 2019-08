Dit Ajax kan Donny van de Beek eigenlijk helemaal niet missen

Rijd Nijkerkerveen binnen en je transcendeert tot rust. Een verzameling huizen tussen Nijkerk en Hoevelaken met onder andere een kerk, een school, een supermarkt annex slijterij, een snackbar, een fietsenspeciaalzaak en een nieuwbouwvoorzieningencluster in aanbouw. Het leven kabbelt er voort.

Aan de Westerveenstraat, achter sporthal De Baggelaar, ligt de ingang van het sportpark dat toebehoort aan voetbalclub Veensche Boys en tevens toegang biedt tot het clublokaal van postduivenvereniging De Luchtklievers. De poorten staan, uitnodigend, wijd open. Op een veld schieten twee meisjes een bal beurtelings op doel, de een gehuld in oranje, de ander in Ajax-shirt met rugnummer 6 en daar boven ‘Van de Beek’.

Donny van de Beek (22) is de trots van het dorp, al wordt dat in bescheidenheid beleefd. De Ajax-speler die zich naar internationaal niveau heeft gevoetbald, is Nijkerkerveen trouw gebleven. Omdat hij niet zo van het stadsleven houdt, zegt hij in een YouTube-filmpje in de auto bij oud-voetballer Andy van der Meijde. Van de Beek woont in een speciaal voor hem gebouwde woning achter zijn ouderlijk huis. Wel zo rustig en geheel volgens de mores van het dorp.

Donny van de Beek Tribune

Zijn band met Veensche Boys, de club waar hij groot is geworden, is innig. Van de Beek, wiens vader André ooit regionaal furore maakte als spits van IJsselmeervogels uit Spakenburg, komt er frequent. Hij heeft een nieuwe tribune, met oude stoeltjes uit de Johan Cruijff Arena, volledig bekostigd. Zo gaat dat in Nijkerkerveen, waar Van de Beek, als hij maar even de tijd heeft, wedstrijden van Veensche Boys, zowel thuis als uit, bezoekt. En die tribune is vanzelfsprekend naar hem vernoemd.

Maar Real Madrid lonkt. Nou ja, lonken. Eenmaal in de Spaanse metropool zal Van de Beek Nijkerkerveen node missen. Evenals de warmte van Ajax, zo heeft hij al laten doorschemeren. Maar de exclusiviteit van topvoetbal onttrekt spelers nu eenmaal aan de provincie. Hopelijk voor Van de Beek wordt dat niet zijn noodlot.

Maar over zijn transfer naar Real Madrid bestaat nog steeds onduidelijkheid, zegt Carlos Forjanes, redacteur van de grote Spaanse sportkrant AS, die zaterdag speciaal voor Van de Beek naar het competitieduel tussen Vitesse en Ajax was gereisd. De middenvelder kreeg hij echter niet te spreken, net zo min als zijn Nederlandse collega’s van de schrijvende pers. De speler was na de wedstrijd vanwege al het transferrumoer in opdracht van de Ajax-voorlichters slechts beschikbaar voor twee televisiezenders.

Forjanes kon Van de Beek alleen verleiden tot een handtekening op de cover van AS met diens foto. Weer goed voor een nieuw plaatje van de meegereisde fotograaf. Volgens de Spaanse verslaggever is Van de Beek niet de eerste keus van Real Madrid-trainer Zinédine Zidane. Die heeft zijn zinnen gezet op Paul Pogba van Manchester United, dat volgens Forjanes de krankzinnige transfersom van 180 miljoen euro verlangt.

Reals interesse in zowel Pogba als Van de Beek heeft alles met hun scoringsdrift te maken. Forjanes: „Real Madrid zoekt nadrukkelijk middenvelders die doelpunten kunnen maken. Toni Kroos en Luka Modric zijn fantastische voetballers, maar allebei zijn ze per seizoen goed voor hooguit vijf doelpunten. Voor treffers is Real Madrid te veel afhankelijk van [spits] Karim Benzema.”

Onderhandelingspositie

De Spaanse reporter verwacht pas donderdag helderheid over een overgang van Van de Beek, omdat die dag om 18.00 uur de tranferwindow in Engeland sluit en duidelijk wordt of Pogba naar Spanje komt en er nog financiële ruimte voor het aantrekken van de Nederlander is. „Real Madrid is een meester in het op de valreep afsluiten van transfers”, geeft hij als verklaring.

Intussen verstevigde Van de Beek zijn onderhandelingspositie met een glansrol tegen Vitesse. Als de meest vooruitgeschoven middenvelder functioneerde hij meer als duo-spits met Kasper Dolberg. Effectief, want Van de Beek had een groot aandeel in Ajax’ gelijkmakers. Nadat Matus Bero Vitesse op voorsprong had gezet promoveerde Van de Beek een voorzet van Hakim Ziyech tot 1-1. Bij het opnieuw wegwerken van een achterstand – oud-Ajacied Reichedly Bazoer had Vitesse op 2-1 gezet – gunde Van de Beek met een geniaal steekpassje de nieuwe aanvoerder Dusan Tadic zijn eerste competitiedoelpunt van dit seizoen. Eindstand: 2-2, bitter voor Ajax, bemoedigend voor Vitesse.

Van de Beek was goed voor een zeventigtal balcontacten, vier slimme voorzetten en vijf reële scoringskansen. Zijn kracht is het benutten van de ruimtes. Hij weet als geen ander op strategische wijze posities in te nemen, waardoor hij veelvuldig aanspeelbaar is.

Na afloop kwamen de complimenten voor zijn spel van onder anderen Vitesse-spits Thomas Buitink, eveneens afkomstig van Veensche Boys, die zaterdag vanwege blessureperikelen in de voorbereiding op de bank bleef. Ze kennen elkaar goed en hebben intensief contact. Maar Buitinks verzoek voor een gezamenlijk drankje moest Van de Beek afwijzen. De spelersbus vertrok.

Team in ontwikkeling

De balans voor Ajax na één competitieronde, met het oog op het eerste duel met PAOK Saloniki in de voorronde van de Champions League komende dinsdag: het team is nog in ontwikkeling. Het gemis van de vertrokken Matthijs de Ligt (Juventus), Frenkie de Jong (FC Barcelona) en, zoals zaterdag bekend werd, Lasse Schöne (Genoa) laat zich gelden. Met nieuwe gezichten in het basisteam als de Argentijnse verdediger Lisandro Martinez en de Roemeense middenvelder Razvan Marin is de finetuning nog (lang) niet voltooid.

Hoe realistisch trainer Erik ten Hag ook is, een vertrek van Van de Beek stemt hem meewarig. Daarover zei hij vrijdag op de persconferentie voorafgaande aan de wedstrijd: „Donny heeft een mega-ontwikkeling doorgemaakt. Ik wil hem graag behouden, maar als de vraagprijs wordt betaald, houdt het op.”