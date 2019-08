Aanval op latino’s schrikt het veilige El Paso op

Op het moment dat Patrick Crusius al schietend de Walmart-vestiging van de Cielo Vista-mall binnenloopt, is het druk in de supermarkt. Het is zaterdagochtend, iets na half elf, en naar schatting drieduizend klanten doen hier hun weekendboodschappen, bediend door nog eens driehonderd medewerkers. Op videobeelden die later van het bloedbad op internet verschijnen, is te zien hoe schoolkinderen bij de ingang geld ophalen voor een goed doel. Zij vormen een van Crusius’ eerste doelwitten.

Crusius vuurt zijn WASR-10, een semi-automatische variant van de kalasjnikov, af in een staccatoritme, vertellen ooggetuigen. Pam. Even stilte. Dan weer pam.

De paniek onder het winkelend publiek is groot, tonen andere video’s. Mensen verdringen zich naar de uitgang. Zoeken beschutting achter een vuilnisbak. Bloedende slachtoffers worden in boodschappenwagentjes naar buiten gereden.

In een nabij het winkelcomplex gelegen school wordt binnen enkele uren een traumacentrum ingericht. Hier kunnen mensen informatie over vermiste naasten opvragen. Verderop staan vrijwilligers in de hete zon in de rij om bloed te doneren. Uitvaartondernemers kondigen aan dat ze geen kosten zullen rekenen voor het begraven van de slachtoffers.

Met de onderlinge solidariteit reageren El Pasoans op de schok dat een jongeman van 21 juist hun multiculturele grensstad uitkoos voor een bloedbad gericht tegen latino’s. Het is een gemoedelijke stad, waar je op straat dan weer Spaans hoort, dan weer Engels. En nu is de stad het toneel geworden van „de grootste aanslag op latino’s uit de Amerikaanse geschiedenis”, zoals sommigen het bloedbad al noemen.

Het centrum van El Paso bloeit de laatste jaren juist weer op, nadat het eind vorige eeuw verpauperd was geraakt doordat lokale textiel- en matrasfabrieken naar Mexico verhuisden. Het getroffen winkelcentrum, waar dagelijks ook veel Mexicanen koopjes komen jagen, lag iets oostelijk van dit downtown, met zijn kleurrijke muurschilderingen door chicano-artiesten (Mexicaanse Amerikanen).

Relatief veilige stad

De stad is zeer nauw verweven met het grotere Ciudad Juárez aan Mexicaanse kant. Maar terwijl die zusterstad berucht is om zijn endemische drugsgeweld, is El Paso zelfs voor Amerikaanse begrippen zeer veilig. In de afgelopen vijf jaar werden er gemiddeld 18 moorden per jaar gepleegd. Crusius wist dat gemiddelde in een paar minuten te overtreffen, becijfert de El Paso Times zondag bitter.

„Deze anglo-man kwam hier om hispanics te vermoorden”, stelde sheriff Richard Wiles in een veel gedeelde, boze verklaring. „Ik ben ziedend en u zou dat ook moeten zijn. [...] Het is tijd om in opstand te komen en onze vertegenwoordigers op alle niveaus verantwoordelijk te stellen. Ik wil vertegenwoordigers die tegen racisme zijn.”

Volgens sheriff Wiles kwam schutter Crusius, die duizend kilometer oostelijker woont, om „een punt te maken”. Maar, stelt de politiechef, daar „zal hij niet in slagen, door de terugslag van onze gemeenschap, die politici op nationaal, deelstaat- en lokaal niveau verantwoordelijk zal houden. Dat is het enige punt dat hier gemaakt zal worden.”