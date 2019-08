31 doden na schipbreuken Filippijnen door hevige storm

Bij ongelukken met drie Filippijnse veerboten door slecht weer zijn zeker 31 doden gevallen. De ruwe zee en harde wind deed de drie schepen, die gezamenlijk 96 passagiers en bemanningsleden vervoerden, zaterdag kapseizen.

De kustwacht is nog op zoek naar drie opvarenden, meldt persbureau Reuters zondag. De rest van de opvarenden werd gered. De gemotoriseerde houten veren pendelden tussen de twee centraal gelegen eilanden Guimaras en Iloilo en kwamen zaterdag in een hevige moessonstorm terecht. De doden vielen op twee van de schepen, die zaterdagmiddag rond dezelfde tijd kapseisden. Een derde veer kapseisde later op de dag, maar had geen passagiers aan boord. Alle bemanningsleden werden gered.

Scholen gesloten

De moessonstorm leidde op vrijdag en zaterdag ook aan land tot grote overlast toen delen van de hoofdstad Manilla overstroomden. Scholen werden uit voorzorg gesloten en het werk lag op plekken stil.

De Filippijnen, gelegen op een archipel die uit meer dan zevenduizend eilanden bestaat, worden jaarlijkse getroffen door zo’n twintig tyfonen en andere zware stormen. Schipbreuken komen in het Zuidoost-Aziatische land daardoor relatief vaak voor. De veerboten zijn daarnaast ook vaak slecht onderhouden en veiligheidsvoorschriften worden niet nageleefd.