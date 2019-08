‘Russische politie pakt 311 activisten op in Moskou’

De Russische politie heeft zaterdag bij een demonstratie in Moskou 311 mensen gearresteerd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van berichten van de onafhankelijke waarnemingsorganisatie OVD-info. Een van de opgepakte activisten is de advocate Ljoebov Sobol. Zij werd uit een taxi gehaald toen ze naar een protestmars wilde gaan.

Voor de demonstratie was door de Russische autoriteiten geen toestemming verleend. De opkomst was volgens de waarnemers relatief gering. De demonstranten eisten vrije verkiezingen. Ze hebben grote kritiek op de organisatie van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Bij die verkiezingen zijn tientallen oppositiepolitici van deelname uitgesloten. Dat zorgt al weken voor protesten in de Russische hoofdstad, waar meer dan 12 miljoen mensen wonen.

Volgens de autoriteiten in Moskou mag de oppositie niet meedoen aan verkiezingen, omdat zij onvoldoende rechtmatige handtekeningen voor deelname heeft verzameld. De oppositie verwerpt die aantijging.

Bondgenot van Navalny

Sobol is een bondgenoot van oppositieleider Aleksej Navalny, die dertig dagen gevangen zit wegens het aanzetten tot illegale protesten. Sobol wil in Moskou meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen, maar mag dat niet. Navalny is de bekendste oppositieleider van Rusland. Hij wordt geregeld gearresteerd en voor korte tijd vastgehouden.

Bij een vergelijkbaar protest een week geleden pakte de Russische politie al meer dan duizend mensen op.