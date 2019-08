Partij voor de wat?

Terwijl ik de nikab van mijn vrouw in de verkleedkist stond te proppen hoorde ik op de radio dat er weer eens een VVD’er ouderwets betrapt was op graaien. Dit keer uit de partijkas. Een voormalig Statenlid zelfs. Hij had ook een spaarrekening geplunderd. Eerder had hij al een groot deel van de erfenis van een dooie tante achterovergedrukt. Ik heb de veelpleger maar eens even gegoogeld en kreeg een typische liberaal 2019 in beeld. Een boeventronie met zo’n lekkere vette onderkin. Uiteraard wel in een keurig pak. Jasjedasje. Zoals het hoort. Ik zou als ik deze voormalige penningmeester was voortaan in een boerka over straat gaan. Weinig kans dat een agent hem pakt. En ook de buschauffeur laat hem lekker zitten. Of hij moet natuurlijk Fredje Teeven treffen.

De VVD Flevoland heeft de oplichter geroyeerd. Bij het Forum van Thierry was hij zonder twijfel tot erelid benoemd en had hij een extra creditkaartje van het partijbestuur gekregen. Heerlijk die boreale beerput. Vooral die bolle boze Otten met zijn natte modderkluiten, die afgelopen maandag bij Jinek radeloos zat te blaten hoe onschuldig hij was. Wat een stamelstakker. Wedden dat zijn aangekondigde aanklacht wegens smaad tegen het bestuur er nooit komt? Waarom niet? Omdat zijn boekhouding dan echt open moet en ik ben bang dat we dan het interieur van de macabere Catacomben van de Capucijnen in Palermo te zien krijgen. Dat is een kast met honderden lijken.

Daar valt voor Apple dus weinig af te luisteren. Want dooien lullen niet. Wel geweldig dat Apple gisteren zo grootmoedig aankondigde dat ze voorlopig geen klanten meer zullen afluisteren. Met nadruk op ‘voorlopig’. Maar dat afluisteren deden ze dus wel. Doktersgesprekken. Vrijpartijen. Doktersgesprekken over vrijpartijen. Ze hebben het gewoon schaamteloos toegegeven. Waarom ze het deden? Om de techniek te verbeteren. Welke techniek? Werden ze zelf beter in bed?

Tot nu toe hoor ik geen protesten van de brave appelklantjes. De iPads en iPhones worden niet massaal gedumpt omdat men vindt dat deze inbreuk op hun privacy absoluut niet kan. Nee hoor. Iedereen neemt het luistervinken op de koop toe. Onderdeel van het huidige leven. Misschien vinden ze het zelfs wel opwindend nu ze weten dat er op een hoofdkantoor een paar mensen meegenieten van hun dampende seks. En luistert Apple alleen of kijken ze ook mee? Tot nu toe dacht ik dat Google en Apple alleen mijn mailtjes lazen, maar nu ik weet dat ze ook koekeloeren in mijn slaapkamer zal ik voortaan toch wat beter mijn best moeten doen in de echtelijke sponde.

Maar kan privacy de moderne mens eigenlijk nog iets schelen? Honderden BN’ers uit de categorie Talpa en omstreken delen hun privéleven met veel plezier met hun nieuwsgierige volgers. Die hebben recht op die informatie over de nieuwe vlam, de zwangerschap, de liefdesbaby, de eerste hapjes en stapjes van het wereldwonder, de eerste schooldag, de Cito-toets, enzovoort. Tot de crematie van hun oude moeder aan toe. Alles mag en moet gezien. Wat de liefdesbaby ervan vindt? En de neuspeuterende kleuter? En de dooie moeder? Dat is niet belangrijk. Het gaat erom dat de showbizzkneus zelf goed in beeld is. En ook blijft.

Maar Apple gaat ons voorlopig dus niet meer afluisteren. Wat ontzettend aardig van ze. De computerreus is eigenlijk te goed voor deze wereld, die ondertussen zacht smeulend ten onder gaat. Veenbranden verwoesten de komende jaren Siberische bossen die groter zijn dan België en Duitsland samen. Het vuur kruipt langzaam maar zeker richting de Noordpool. Die smelt daardoor nog sneller. Wel lekker veel bluswater. En handig dat de eskimo’s daar volgend jaar ook een fijne Gay Pride kunnen houden. Een wulpse kajakkenoptocht. Op het ijs was dat tot nu toe veel te koud in je rendierenstring.

Opeens vroeg mijn vrouw of ik wist waar haar nikab was. Ik legde haar uit dat die voortaan verboden is.

Door wie?

Door de Partij voor de Vrijheid.

De partij voor de wat?

Daarna besloten wij om keihard te gaan lachen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 augustus 2019