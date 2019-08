Opnieuw traangas ingezet tegen demonstranten Hongkong

Opnieuw zijn zaterdag tienduizenden inwoners van Hongkong de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering. Dat meldt persbureau AP. De golf van protesten, die begon als verzet tegen een wet die het mogelijk zou hebben moeten maken om verdachten uit te leveren aan China, duurt nu al ruim twee maanden.

De demonstraties begonnen zaterdag vreedzaam, met een mars waar volgens de organisatie 120.000 mensen aan mee deden. De politie spreekt van 42.000 betogers. ‘s Avonds wierpen, veelal in het zwart geklede betogers, in het stadsdeel Kowloon echter barricades op om de straten te blokkeren. De politie vuurde daarop traangasgranaten af om de demonstranten uiteen te jagen.

Speciale status

De deelnemers aan de demonstraties in Hongkong vrezen dat politieke dissidenten met behulp van de eerder dit jaar voorgestelde nieuwe uitleveringswet gemakkelijker naar China kunnen worden gestuurd. Hongkong was tot 1997 een Britse kolonie. Sinds de aansluiting van de stad bij China geniet Hongkong een speciale status, het zogeheten ‘een land, twee systemen’-beleid. In Hongkong geldt een ander juridisch systeem, inwoners hebben er meer vrijheden dan op het vasteland.

Inmiddels is de wet uitgesteld. Maar hij is desalniettemin nog altijd niet definitief geschrapt. En ook de impopulaire hoogste bestuurde van de Hongkong, Carrie Lam, weigert te wijken. De afgelopen weken is de sfeer grimmiger geworden, onder meer doordat een groep gewapende en gemaskerde mannen zich mengde in de chaos. Zij gingen vorige week demonstranten te lijf met houten stokken en bamboestokken. Gevreesd wordt dat de mannen deel uitmaken van criminele bendes, de zogenoemde triades van Hongkong.