Miljoenenbranden kwamen eerste helft dit jaar vaker voor dan begin 2018

Branden met meer dan een miljoen euro schade tot gevolg kwamen in de eerste helft van dit jaar 27 procent vaker voor dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Salvage die eerder deze week zijn gepubliceerd. Hoe de stijging te verklaren is heeft de stichting niet onderzocht, maar mogelijk heeft het weer een rol gespeeld.

In de eerste zes maanden van 2019 brak 47 keer een brand uit waarvan de schade waarschijnlijk meer dan een miljoen euro bedraagt. In de meeste gevallen ging het om bedrijfspanden. Zes keer woedde een dergelijke kostbare brand in woonhuizen. Begin 2018 kwam dat maar één keer voor. Bij vier woningbranden werd het huis totaal verwoest.

Verklaring

De meeste miljoenenbranden woedden in maart en juni, meldt Salvage. De uitzonderlijke warmte en onweersbuien in juni hebben „in een enkel geval” de brand veroorzaakt.

Één keer ontstond een grote brand als gevolg van bliksem. Andere mogelijke oorzaken waren onder meer werkzaamheden en elektrische storingen, bijvoorbeeld in accu’s. Vrijwel alle veiligheidsregio’s kregen enkele keren met brand te maken. In Rotterdam kwamen miljoenenbranden met zeven keer uitzonderlijk vaak voor.

Na branden die schade veroorzaakt hebben wordt Salvage ingezet door de verzekeraars om de schade af te handelen en de gedupeerden te helpen. De cijfers geven daardoor een vrij compleet beeld van de branden die in Nederland gewoed hebben. Het totale aantal meldingen bij de stichting was in de eerste helft van dit jaar 0,7 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Cijfers over miljoenenbranden van vóór 2018 heeft de Stichting Salvage niet gegeven.