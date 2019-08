Max Verstappen in GP Hongarije voor eerste keer op pole

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Hongarije voor de eerste keer op poleposition. Op de Hungaroring kwam de Nederlander van Red Bull in de kwalificatie tot 1.14,572. Dat was sneller dan Valtteri Bottas (op 0,018) en Lewis Hamilton, de coureurs van Mercedes die respectievelijk als tweede en derde eindigden.

In de vrije trainingen in Boedapest was Verstappen telkens de op één na snelste geweest. Maar in de kwalificatie reed hij volgens persbureau AP „een bijna perfecte ronde”.

„Ongelooflijk”, was het eerste wat Verstappen volgens persbureau ANP uitbracht na zijn succesvolle optreden. „Dit miste ik nog. Ik wist dat het kon, maar ook dat het moeilijk zou worden. We hebben het allemaal samen gedaan. Natuurlijk is de race van morgen het belangrijkste, maar dit is toch heel bijzonder.”

Vorig week won Verstappen de Grote Prijs van Duitsland op Hockenheim. Dat was zijn tweede zege van dit seizoen en zijn zevende in totaal in de Formule 1. Hij startte in Duitsland vanaf plek 2. Hij kwam daarmee in het WK-klassement op 162 punten. Koploper is nog altijd Hamilton (223), en nummer twee is Bottas (184).