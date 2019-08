Het oog van onze zoon, sinds een jaar enthousiast onderdeel van het jongste team van de lokale voetbalclub, valt op de omslag van de Nieuwe Revu waarop een in oranje gestoken Vivianne Miedema en Virgil van Dijk prijken. Neerlands hoop 2019. „Kijk”, zegt hij, „dit zijn de leeuwinnen!” Waarna hij vertwijfeld wijst op Virgil en vraagt: „Maar dit is een jongen toch?” Ik bevestig zijn vermoeden en leg hem uit dat je hem dan een leeuw noemt. Blij verrast kijkt hij me aan en vraagt: „Kan dat ook?!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 augustus 2019