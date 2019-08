Bij iedere toppositie duikt de naam Georgieva op

Het leek erop alsof Kristalina Georgieva (65) met pensioen zou gaan als de ideale kandidaat die nooit won. De Bulgaarse was de afgelopen jaren voor allerhande internationale topposities in de race. Ze was naar voren geschoven als potentiële secretaris-generaal van de Verenigde Naties en werd genoemd als voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders.

Op papier is Georgieva immers de gegadigde die iedereen zegt te zoeken: econoom en socioloog, carrière gemaakt in zowel de Verenigde Staten als Rusland, geroemd en geliefd, Zuid- én Oost-Europees en – bovenal – vrouw. Tot deze week was ze echter vooral de kandidaat die het telkens net niet werd.

Maar vrijdag is Kristalina Georgieva, na een zenuwslopende slotronde tegen voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA), door de 28 EU-landen voorgedragen als de volgende baas van het Internationaal Monetair Fonds.

Traditioneel leidt een Europeaan het IMF. Haar benoeming als opvolger van de Franse Christine Lagarde moet in oktober door de organisatie bekrachtigd worden. De enige horde die nog moet worden genomen is dat ze officieel te oud is. Zij wordt deze maand 66 en overschrijdt daarmee officieel de leeftijdsgrens voor een verse IMF-voorzitter. De EU-lidstaten willen die voorwaarde nu schrappen.

Georgieva flirtte met een academische loopbaan, maar koos in 1993 voor de Wereldbank. In zeventien jaar, waarvan drie in Moskou, klom ze op naar het management van de ontwikkelingsbank in Washington DC. Tot ze in 2010, midden in de nacht, een paniekerig telefoontje kreeg van de Bulgaarse premier.

De Eurocommissaris die haar land, dat sinds 2007 bij de EU hoort, had aangedragen was door het Europees Parlement aan stukken gescheurd en er moest razendsnel een gedegen vervanger komen. Georgieva doorliep de selectie soepel en was als commissaris onder meer verantwoordelijk voor de Europese begroting en de 33.000 man EU-personeel. Ze stond er bekend als daadkrachtig, effectief, niet politiek gekleurd en ook niet nationalistisch.

In 2017 stapte ze tussentijds op als vicevoorzitter van de Commissie om terug te keren naar de Wereldbank. Toen de president van die organisatie, Jim Yong Kim, begin dit jaar vertrok, nam zij de leiding tijdelijk op zich.

Ze profileerde zich vooral op het benoemen van vrouwen in topposities en klimaatmaatregelen.

Hoewel uitgesproken over emancipatie en het klimaat, heeft Georgieva in haar internationale carrière nauwelijks vijanden gemaakt. En naast haar ervaring en haar geslacht, maakte dat haar volgens de EU een betere kandidaat dan Dijsselbloem.