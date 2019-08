Ajax speelt gelijk tegen Vitesse, FC Groningen wint

Ajax is de Eredivisie minder goed gestart dat het had gewild. Op bezoek in Arnhem bij Vitesse bleef de regerend landskampioen steken op een 2-2 gelijkspel. Uitgerekend oud-Ajacied Riechedly Bazoer scoorde een van de twee doelpunten voor Vitesse. In het noorden van het land wist FC Groningen wel FC Emmen te verslaan: 0-1.

Het gelijkspel van Ajax is opvallend, omdat het in een trend lijkt te passen. De ploeg uit Amsterdam verzuimde in de twee voorgaande seizoenen ook al de eerste competitiewedstrijd te winnen. Heracles Almelo hield de formatie uit Amsterdam tot tweemaal toe af van een zege.

Ajax speelde volgens persbureau ANP slordig in het Gelredome, en oogde gemakzuchtig. Matus Bero schoot Vitesse in de dertiende minuut op een 1-0 voorsprong. Hij deed dat op aangeven van Vyacheslav Karavaev. Donny van de Beek , die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Real Madrid, maakte in de dertigste minuut gelijk: 1-1.

Na rust schoot Riechedly Bazoer Vitesse in de 55e minuut voor de tweede keer op voorsprong. Ajax kwam daarna niet meer verder dan de gelijkmaker van Dusan Tadic een kwartier voor tijd. Ook niet nadat de Amsterdammers met een man meer op het veld kwamen te staan. Vitesse eindigde het duel met tien man. Bazoer kreeg in de 85e minuut een tweede gele kaart.

FC Groningen wint van FC Emmen door late goal

Dankzij een laat doelpunt van Ajdin Hrustić heeft FC Groningen de uitwedstrijd tegen FC Emmen gewonnen. Het duel leek lang af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de 87e minuut zorgde de Australiër voor een andere eindstand: 0-1.

Hrustić kreeg de bal door het centrum aangespeeld van de van NAC overgekomen Ramon Pascal Lundqvist en met links wipte hij de bal beheerst over de uitkomende doelman Dennis Telgenkamp heen. Vervolgens gaf hij de bal op de doellijn het beslissende zetje.

Het is pas de eerste keer sinds het seizoen 2014-2015 dat FC Groningen de openingswedstrijd weet te winnen. FC Emmen, dat vorig jaar debuteerde in de eredivisie, had de afgelopen zeven seizoenen de eerste wedstrijd niet verloren.