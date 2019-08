Zeven doden bij schietpartij in huis Zagreb

Zeven mensen, onder wie een 10-jarig kind, zijn donderdagavond bij een schietpartij in een huis in de Kroatische hoofdstad Zagreb om het leven gekomen. Dat melden diverse Kroatische media vrijdag. De dader pleegde zelfmoord nadat de politie hem na een korte achtervolging had gevonden.

De slachtoffers waren twee mannen, drie vrouwen en het 10-jarige kind. Alleen een baby bleef volgens de Kroatische media ongedeerd. De dader zou de ex-man van een van de omgekomen vrouwen zijn. De andere doden zouden haar nieuwe echtgenoot en andere familieleden zijn.

De politie werd rond 21.30 uur lokale tijd gealarmeerd door buurtgenoten die geweerschoten hoorden. Een getuige spreekt tegen nieuwssite dnevnik.hr van een „gruwelijk bloedbad. Ik was op het balkon toen ik de schoten hoorde en vervolgens het gekreun van een vrouw.”