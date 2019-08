Willem II trapt eredivisieseizoen af met winst tegen PEC

Willem II heeft vrijdag de eerste wedstrijd van het eredivisieseizoen 2019-2020 gewonnen met 3-1 op bezoek bij PEC Zwolle. Hoewel de Zwollenaren in de eerste helft nog wel op voorsprong kwamen, gingen de Tilburgers mede dankzij twee goals van de Griek Vangelis Pavlidis met de winst naar huis.

PEC Zwolle begon voortvarend op het kunstgras en kwam op voorsprong dankzij een doelpunt van de Duitser Lennart Thy. Een verre trap richting Thy kwam op de schouder van een Willem II-verdediger, waarna de spits van Zwolle de bal makkelijk achter de uitkomende keeper Wellenreuther kon schieten. Nog voor rust wist Willem II, dat vorig jaar in de finale van de beker stond, langszij te komen dankzij een goal van Pavlidis, na een verkeerde terugspeelbal van Zwolle-speler Dennis Johnsen.

Na rust breidde Willem II de score verder uit. Een vrije trap van de Tilburgers belandde op het hoofd van Clint Leemans, die de bal in eigen doel werkte. Vervolgens wist Pavlidis zijn tweede van de avond te maken, na een voorzet van de ingevallen Ché Nunnely.

Dankzij de winst gaan de Tilburgers voorlopig aan kop in de eredivisie. Het is voor eerst na zeven pogingen dat Willem II een openingsduel in de Eredivisie won.