Vier gewonden bij bomexplosies in Bangkok

In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn vrijdagochtend zes bommen ontploft, waarbij tenminste vier gewonden vielen. De explosies, waarvoor nog geen verantwoordelijkheid is opgeëist, vonden plaats op drie verschillende plekken, meldt persbureau Reuters. Agenten vonden nog een zevende bom. Die kon onschadelijk worden gemaakt.

De explosieven waren zo groot als een tennisbal en worden door de Thaise politie „pingpongbommen” genoemd. Volgens de politie zijn het „in elkaar geknutselde apparaatjes die met een tijdklok tot ontploffing zijn gebracht”. Onder de gewonden zijn drie vrouwen die op straat aan het schoonmaken waren.

De bommen ontploften vlak voor een toespraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op de ASEAN conferentie. Daarbij zijn ministers van Buitenlandse Zaken van Zuidoost-Aziatische landen en topdiplomaten uit andere landen, waaronder China, aanwezig om over veiligheid te praten. Geen van de ontploffingen waren in de directe omgeving van de conferentie.

‘Aanslagen hebben imago Thailand aangetast’

De Thaise premier Prayut Chan-o-cha veroordeelde de acties en heeft een onderzoek ingesteld. Volgens de premier hebben de aanslagen „het imago van ons land besmeurd en de vrede in het land uit balans hebben gebracht”.

Het is niet voor het eerst dat in Thailand bommen ontploffen. In 2016 waren er elf bomaanslagen op verschillende toeristische locaties, waaronder op het eiland Phuket. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond, onder wie vier Nederlandse toeristen. Vermoedelijk waren Pattani-separatisten uit het zuiden van Thailand verantwoordelijk voor de aanslagen.