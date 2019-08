Twintig doden bij aanval op Jemenitische legerbasis

Bij een aanval op een dorp in het zuiden van Jemen zijn twintig doden gevallen. Doelwit waren Jemenitische militairen, melden de internationale persbureaus AP en AFP. Volgens lokale bronnen zit de terreurorganisatie Al-Qaeda achter het geweld.

In de nacht van donderdag op vrijdag begonnen militanten een aanval op een militair kamp in het gouvernement Abyan, waar troepen zijn gestationeerd van het Jemenitische leger die eerder werden getraind door de Verenigde Arabische Emiraten. De VAE maken deel uit van een internationale coalitie die vecht tegen Houthi-rebellen in het land. De militairen werden bestookt met raketgranaten en automatische wapens.

De aanvallers slaagden erin de militaire basis te bestormen. Tot vroeg vrijdagochtend werd gevochten, vertellen anonieme legerleiders aan AP. Later in de ochtend arriveerden hulptroepen; sommige analisten melden dat wegen rondom het kampement werden afgezet om de militanten de doorgang te versperren en te voorkomen dat zij elders konden aanvallen.

Chaos in burgeroorlog

Lees ook deze column van Carolien Roelants: misschien gaat de oorlog in Jemen wel altijd door

Volgens de anonieme bronnen is Al-Qaeda verantwoordelijk voor de aanval. De organisatie zelf heeft de aanslag nog niet opgeëist via de gangbare kanalen. Het terreurnetwerk heeft een tak op het Arabisch Schiereiland die vooral actief is in Jemen. De organisatie was al actief voordat in dat land de burgeroorlog uitbrak en zorgt voor extra chaos in de huidige conflictsituatie.

Aden, ook in het zuiden van Jemen, werd donderdag getroffen door twee aanslagen, waarvan één op een militaire parade. In totaal kwamen in de stad donderdag zeker 51 mensen om het leven, waarschijnlijk door toedoen van de Houthi-rebellen die partij zijn in de burgeroorlog om macht in het land. Zij zouden daarbij mogelijk hulp hebben gehad van een vooralsnog onbekende militie.