Trump legt nieuwe sancties op aan Moskou om vergiftiging Skripal

De Amerikaanse president Donald Trump heeft nieuwe sancties opgelegd aan Rusland vanwege Moskou’s rol in de vergiftiging van de Russische oud-spion Sergej Skripal. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. Het is niet de eerste keer dat Washington Moskou straft vanwege de aanval in de Britse stad Salisbury vorig jaar.

Trump zette donderdag al zijn handtekening onder de nieuwe strafmaatregelen. Wat deze precies inhouden, werd vrijdag niet duidelijk. Volgens de BBC heeft de regering-Trump Amerikaanse banken verboden om nog langer leningen aan Moskou te verstrekken. Recentelijk voerde het Amerikaanse Congres voerde de druk op Trump op om Rusland harder te straffen voor de aanval.

Kort na het incident vorig jaar legde Washington ook al strafmaatregelen op. Zo werd het verboden om veiligheidsproducten naar Rusland te exporteren. Eerder zette Washington tientallen Russische ambassademedewerkers het land uit in reactie op de aanslag op dubbelspion Skripal en zijn dochter.

‘Moskou schuldig’

Het tweetal werd in maart 2018 in Salisbury vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Vader en dochter Skripal werden in een park buiten bewustzijn aangetroffen, maar overleefden de aanslag wel. Ook drie Britten werden ziek nadat zij per ongeluk met het zenuwgas in aanraking waren gekomen. Een van hen kwam daardoor om het leven.

De Britten houden Moskou verantwoordelijk voor de aanval, maar Rusland heeft betrokkenheid altijd ontkend. Volgens de Britse inlichtingendiensten waren spionnen van de Russische militaire inlichtingendienst GROe verantwoordelijk voor de vergiftiging. Vorige week legde de Britse mediawaakhond nog een geldboete op aan de Russische televisiezender RT omdat het medium niet objectief had bericht over onder andere de aanval op Skripal.