Dijsselbloem nog steeds in race om IMF-directeurschap, tweede stemronde nodig

Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is nog steeds in de race om het directeurschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën vrijdag. Dijsselbloem wist net als zijn concurrenten geen meerderheid te bemachtigen, wat betekent dat later op de dag de 28 EU-ministers van Financiën opnieuw hun stem zullen uitbrengen.

Naast Dijsselbloem kon ook op de Bulgaarse Wereldbankbestuurder Kristalina Georgieva, het hoofd van de Centrale Bank van Finland Olli Rehn en de Spaanse minister van Economische Zaken Nadia Calviño worden gestemd. Die laatste trok zich vrijdagmiddag alsnog terug uit de verkiezingsstrijd. Zij volgde het voorbeeld van de Portugese minister van Financiën en Eurogroep-voorzitter Mário Centeno die donderdagavond al uit de verkiezingsrace stapte, zo maakte hij via Twitter bekend.

In finding an 🇪🇺candidate to run the IMF as in other imptt EU decisions, we must strive for common ground. I want to help find a consensus so I won’t take part in this stage of the process (tomorrow’s vote). I remain available to work towards a solution that is acceptable to all — Mário Centeno (@mariofcenteno) August 1, 2019

Meerderheid nodig

In de tweede stemronde neemt Dijsselbloem het dus op tegen de Bulgaarse Georgieva en de Finse Rehn. Unanimiteit is niet nodig, een van de kandidaten moet minimaal 16 van de 28 ministers achter zich krijgen, waaronder die van een aantal grote(re) landen.

Het Verenigd Koninkrijk kondigde donderdagavond nog aan met een eigen kandidaat te komen, maar miste de deadline, waardoor niemand meer aan het rijtje kandidaten kon worden toegevoegd, zo bericht de Financial Times. Het VK uitte vrijdag nog zijn onvrede over de manier waarop de IMF-stemming tot stand komt en zei dat het te weinig tijd had gekregen om zelf een kandidaat voor te stellen. Een eerdere kandidaat die door de Britten werd aangedragen, Mark Carney, was in een eerder stadium door de EU-landen afgewezen.

Christine Lagarde

De directeur van het IMF is traditioneel een Europeaan, terwijl een Amerikaan aan het hoofd van de Wereldbank staat. Als de 53-jarige Dijsselbloem de stemming wint, dan wordt hij de opvolger van de Française Christine Lagarde, die vanaf 1 november de plaats van de Italiaan Mario Draghi in zal nemen als president van de Europese Centrale Bank (ECB).

Dijsselbloem, die namens de PvdA van 2012 tot 2017 minister van Financiën was in kabinet-Rutte II, was tot vorig jaar nog voorzitter van de Eurogroep. Wordt Dijsselbloem daadwerkelijk directeur van het IMF, dan is hij de tweede Nederlander in de geschiedenis. Voormalig minister van Financiën Johan Witteveen ging hem van 1973 tot 1978 voor.