Recordhoeveelheid cocaïne onderschept in Duitsland

De Duitse douane heeft twee weken geleden een recordhoeveelheid van 4.500 kilo cocaïne onderschept in Hamburg, meldt de Duitse nieuwssite Spiegel Online. De vondst werd vrijdag bekendgemaakt. De drugs zouden een straatwaarde van 1 miljard euro hebben.

De drugs werden twee weken geleden gevonden in een zeecontainer, eigenlijk bedoeld voor sojabonen, tijdens een routinecontrole in de haven van Hamburg. De cocaïne zat in 4.200 pakketten, verdeeld over 211 sporttassen. Inmiddels zijn alle drugs vernietigd. De cocaïne was afkomstig uit Montevideo, de hoofdstad van Uruguay en zouden naar Antwerpen vervoerd worden.

In april werd ook een grote lading cocaïne onderschept in de haven van Hamburg. Het ging toen om 440 kilo drugs. In 2018 werd in de haven van Hamburg in totaal zo’n 700 kilo cocaïne onderschept.

70.000 kilo

In de havens van Antwerpen en Rotterdam werd in 2018 een recordhoeveelheid cocaïne onderschept in vergelijking met andere jaren: een totaal van bijna 70.000 kilo. Opsporingsinstanties schatten dat ze een kwart tot eenderde van alle gesmokkelde drugstransporten onderscheppen.

