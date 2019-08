Apple staakt meeluisteren bij gebruik van virtuele assistent Siri

Apple luistert voorlopig niet meer mee met de boodschappen die gebruikers van zijn producten inspreken bij virtuele assistent Siri. Het Amerikaanse techbedrijf heeft dat vrijdag laten weten, een week nadat The Guardian onthulde dat Apple medewerkers laat luisteren naar een deel van de Siri-opnames. Daarbij krijgen zij allerlei geluidsfragmenten te horen. Omdat gebruikers Siri nogal eens per ongeluk activeren, zouden daar ook intieme, gevoelige gesprekken tussen zitten, zoals met een arts.

De opnames werden door Apple gebruikt om het functioneren van de digitale assistent te verbeteren. Die leest op basis van spraakberichten bijvoorbeeld het weerbericht voor of zet een afspraak in de digitale agenda. Het ging volgens Apple om hooguit één procent van alle verzoeken aan Siri, dat geïnstalleerd is op iPhones en slimme horloges. Dat de controle door mensen werd uitgevoerd, stond niet expliciet in de gebruikersvoorwaarden.

Apple zei vrijdag deze menselijke analyse van opnames, ook wel ‘grading’ genoemd, voorlopig wereldwijd op te schorten. Het concern wil de zaak nu eerst „grondig onderzoeken.” Apple schreef ook met een software-update te komen die gebruikers de keuze geeft of zij meedoen aan grading.”