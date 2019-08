Pride-week bij de NPO: vaders leren van de kapper

Mijn moeder heeft haar eigen vitaminepillen, vertelt een Libanese man van 26. Sinds zijn negentiende heeft hij HIV, er is niemand die dat weet. De pillen houdt hij verstopt in een vitaminepotje. Dat hij homoseksueel is, weet zijn omgeving evenmin. Hij was een van de mensen die Margriet van der Linden sprak voor de serie How to be gay. Deze keer was ze in Libanon; in China, Rusland en Groot-Brittannië was ze al geweest.

Net op de avond dat je denkt: nu weet ik het wel met die Pride Week op de publieke omroep waar elke dag meerdere documentaires werden getoond, boeide deze aflevering (een herhaling) zeer. Dit ging niet alleen over het verborgen houden van je geaardheid in een land (en vooral de buurlanden) waar homoseksualiteit ten strengste verboden is, maar over je leven dat je zelfs in je eigen huis niet zeker bent. Alle afleveringen, die opvielen door de verschillende achtergronden en maatschappelijke posities van de geïnterviewden, leverden mooie en vaak eenzame portretten op. Soms onderbrak op straat de roep van de moskee het gesprek.

Het bleek dat voor de komkommertijd er nog behoorlijk veel is om je over op te winden op tv. De gesprekken over het boerkaverbod, de intolerante islam waar lhbti’ers niet eens veilig over straat kunnen, nikab-dragers die gelijk gesteld werden aan nudisten (beiden wil je niet in je straat hebben, was het argument), de homoseksuele kerkganger die net als de moskeeganger maar beter zijn identiteit kan verhullen – stof genoeg om meerdere uitzendingen Denkend aan Holland mee te vullen.

Omroep Max, dat volgende week de identiteit van Holland invult met André van Duin, zal dat niet doen. In deze programma’s ziet Nederland er uit als één groot Giethoorn, waar het ene bootje tegen het andere botst, waar men dan goedmoedig op reageert.

Hulde aan de EO die wel verder wil gaan, zoals met de documentaire Ik ben er geen, Ik ken er geen – de enige documentaire over lhbti’ers die door een heteroseksuele man was gemaakt, iets wat veelvuldig duidelijk werd gemaakt. De EO over de intolerante kerk: dat was tien jaar geleden ondenkbaar geweest. In documentaire vertelden gelovigen hoe ze, nadat ze ‘uit de kast’ kwamen, dat voor de kerk verborgen moesten houden, of hoe er geprobeerd werd ze te genezen van de ‘afwijking’. Of de pijn die het doet wanneer je geen belijdenis mag doen omdat je had aangegeven homoseksueel te zijn. Echt verrassend was het allemaal niet.

Na al die documentaires was Pisnicht: The Movie wat veel van het goede aan het worden. De rechtstreekse benadering van het straatinterview en de hekel die de geïnterviewden op straat vaak hebben aan homoseksualiteit, waren in alle andere documentaires al te zien geweest. Hetzelfde gold voor ‘het onderzoek’ naar het gebruik van ‘homo’ als scheldwoord. Ook de geleerde die elke keer gevraagd wordt de ‘homo-hatende maatschappij’ te duiden, de lhbti’er die zijn of haar frustraties uitte, de bekende Nederlander die zich bot had uitgelaten (Youp van ’t Hek was de Johan Derksen van de avond) – alles was al te zien geweest.

Hoogtepunt van Pisnicht was toch wel Gazi, die als klein kind al verdacht was omdat hij van de kleine zeemeermin hield. „Zoiets valt op natuurlijk”. Zeker in Harderwijk waar hij opgroeide, met ouders van Turkse afkomst. Ook zijn ouders hadden geprobeerd hem te genezen, daar bood de vader nu zijn excuses voor aan. Omdat de emoties tussen Gazi en zijn vader op de goede manier hoog opliepen, besloot Nicolaas Veul ook zijn vader te confronteren met zijn jeugd. Een leerzaam gesprek: vaderlief had nooit iets in de gaten gehad, totdat zijn kapper had gezegd: je zoon zou best wel eens een ‘homootje’ kunnen zijn.