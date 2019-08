Opnieuw Noord-Koreaanse rakettest: de derde in acht dagen

Voor de derde keer in ruim een week heeft Noord-Korea korteafstandsrakketen getest. Volgens het leger van Zuid-Korea gaat het mogelijk om een nieuw type van de raketten, dat ongeveer een afstand van 220 kilometer ver en 25 kilometer hoog heeft afgelegd.

De projectielen zouden zijn gelanceerd vanaf een platform in de Japanse Zee, aan de oostkust van het land. Ook de Noord-Koreaanse staatsmedia maken melding van de rakettest, waarbij leider Kim Jong-un ook aanwezig zou zijn geweest.

Eerder deze week voerde Pyongyang al een test uit met korteafstandsraketten, net als vorige week. De militaire proeven zijn volgens de nationale veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten John Bolton geen schending van afspraken die zijn gemaakt over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Bolton zei wel dat Washington wacht op een nieuwe stap in de diplomatieke betrekkingen door leider Kim.

De rakettests dienen twee mogelijke doeleinden, aldus analisten: een nieuw raketsysteem testen, of een ‘waarschuwingsschot’ lossen. De lanceringen van vorige week moesten volgens Kim zelf worden gezien als waarschuwing aan buurland Zuid-Korea. Dat gaat binnenkort een militaire oefening uitvoeren met het leger van de VS.

