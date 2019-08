Ondernemen kan ook anders

De constante jacht op economische groei en de hijgerigheid van het aandeelhouderskapitalisme krijgen de laatste jaren groeiende kritiek. Die richt zich bijvoorbeeld op bedrijven die elk kwartaal weer hun winst willen verhogen om hun eigenaren tevreden te stellen. Die managers belonen die tientallen mensen ontslaan om nog meer winst te maken. En waar op nog hogere rendementen gespitste aandeelhouders – private equity, hedgefondsen – proberen de zaken te beïnvloeden.

Het kan ook anders. Een groeiende groep bedrijven experimenteert met nieuwe modellen: weg van hebzucht en kortetermijndenken. Want, zo vinden zij, een bedrijf hoort geen object van speculatie te zijn, maar is er om zijn missie, medewerkers en klanten te dienen – niet voor maximaal economisch gewin. Daarom kiezen ze voor steward ownership. Hoe werkt dat?

Missie voorop

Lees ook:

Een bedrijf dat steward owned is, heeft vastgelegd dat het als het ware ‘zichzelf bezit’. Het wil in principe niet verkocht worden, geen speelbal van derden zijn. Dat kan bijvoorbeeld doordat de oprichter of eigenaar alle aandelen in een stichting onderbrengt. De stichting is eigenaar van het bedrijf, en de stewards runnen het. Zij zorgen voor het bedrijf tot ze dat niet meer kunnen of willen. Niet winst, maar de missie is wat ze nastreven. Winsten worden niet voor privédoeleinden gebruikt, maar vooral geherinvesteerd, gebruikt om investeerders terug te betalen of gedoneerd aan een passend goed doel.

Er zijn overeenkomsten met familiebedrijven: continuïteit staat voorop en de loyaliteit van werknemers is groot. Wél anders is dat het bedrijf bij overlijden van de steward niet naar diens erfgenamen gaat. Kortom: bloedband noch geld bepaalt wie het stuurwiel in handen krijgt.

Is het nieuw? Niet helemaal. De Duitse lenzenfabrikant Zeiss was ruim honderd jaar geleden een pionier. En wereldwijd zijn tientallen bedrijven te vinden die al jarenlang principes van steward ownership hebben geïmplementeerd. Daaronder vind je internetpionier Mozilla, elektronicabedrijf Bosch, farmaceut Novo Nordisk en warenhuisketen John Lewis.

Steward owned De belangrijkste principes

1 Het bedrijf is van zichzelf en kan niet verkocht worden. Geld noch bloedband heeft daardoor invloed op wie het bedrijf in handen krijgt. De mensen die het leiden zijn tijdelijke stewards: eindverantwoordelijk, maar geen eigenaar. 2 Winst is een middel om een doel te bereiken, geen doel op zich. Voorop staat de missie van het bedrijf, en winst is nodig om die waar te maken. Winst wordt vooral geherinvesteerd, of gedoneerd aan een passend doel. 3 Stemrecht en dividendrecht zijn gescheiden. Zeggenschap is alleen voor degenen met een actieve en verantwoordelijke rol in het bedrijf. Investeerders en aandeelhouders hebben geen inspraak.

Sceptici

En nu leeft de belangstelling opnieuw op. Vooral door de Duitse ondernemer Armin Steuernagel (28), die als profeet voor steward ownership de wereld rondreist. Steuernagel weet waarover hij praat: hij heeft diverse bedrijven opgezet waaronder Mogli, dat in veertig landen gezonde kindersnacks verkoopt. Hij is afgestudeerd politicoloog en lid van de internationale denktank de Club van Rome.

De meeste ondernemers weten helemaal niet dat ze kunnen kíézen voor een andere eigendomsstructuur, zegt Steuernagel. Met zijn stichting Purpose trekt hij er daarom vaak op uit om uitleg te geven. „We merken dat ondernemers, vooral die met een sociale missie, wel graag anders willen, maar niet weten hoe het juridisch moet.” Hij treft daarbij ook sceptici: „Die vragen zich af of je nog wel een echte ondernemer bent als je niet zelf alle winst krijgt.”

Een opvallend principe van steward ownership is dat de financiële eigendom van een bedrijf en de zeggenschap over de koers worden gescheiden. De zeggenschap is alleen voor wie in het bedrijf een actieve en verantwoordelijke rol heeft – en dat zijn meestal niet de investeerders en aandeelhouders. Zo voorkomt het steward owned bedrijf dat geldschieters of aandeelhouders beslissingen nemen waarbij hun eigen portemonnee belangrijker is dan het bedrijf.

„Scheiden van financiële eigendom en zeggenschap is iets waar ondernemers in eerste instantie over twijfelen”, merkt Steuernagel. „Maar als je uitlegt waarom dat belangrijk is, worden ze meestal juist blij.”

Om de nadelen van het ruwe kapitalisme te schetsen, stelt hij vaak zijn vader als voorbeeld, die directeur was van een ziekenhuis in Oost-Duitsland. Een geweldige organisatie met een warme cultuur en een gezonde omzet, vertelt Steuernagel. „Totdat het verkocht werd, op de beurs belandde en onderdeel werd van een grote corporatie die vanuit Parijs 70.000 ziekenhuisbedden managet. Beslissingen werden genomen door mensen die nog nooit in het ziekenhuis waren geweest en niet wisten wat er nodig was.” Het gevolg: zijn vader werd gedwongen de helft van de artsen te ontslaan, er kwam minder tijd per patiënt „en tegenwoordig is het een plek met ontevreden werknemers en gefrustreerde patiënten.”

Stabieler management

In Denemarken pakken ze het anders aan: de helft van de beursgenoteerde bedrijven heeft daar de meerderheid van de aandelen in een stichting gestopt. Uit onderzoek van de Deense hoogleraar Steen Thomsen blijkt dat deze bedrijven stabieler management hebben en meer langetermijninvesteringen doen dan organisaties met een traditionele bedrijfsstructuur. Ook hebben ze minder riskante schulden en zes keer meer kans dat ze na veertig jaar nog bestaan.

Zouden er nog veel meer ondernemers komen die van eigendom en winst willen afzien om zo bedrijf en missie voor de toekomst zeker te stellen? Volgens Steuernagel is de pijn van oude structuren inmiddels groot genoeg. „Mensen snappen steeds beter dat het geen zin heeft te innoveren als het onderliggende systeem niet éérst verandert. Kijk naar Google en Apple, die al jaren zeggen dat ze de wereld willen veranderen: niemand gelooft het meer. Als dat écht de missie is van je bedrijf, dan moet je laten zien dat je een eigenaarsstructuur hebt die dat doel dient. Anders is het alleen een leuk verhaaltje voor de bühne.”