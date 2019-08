OM vraagt rechtbank om verbod motorclub Caloh Wagoh

Het Openbaar Ministerie wil, na eerdere stappen tegen andere motorclubs, nu de Caloh Wagoh Main Triad laten verbieden en ontbinden. De rechtbank van Utrecht heeft donderdag een verzoek ontvangen om die mogelijkheid te onderzoeken, blijkt uit een persbericht van het OM.

Het verzoek is onderdeel van het landelijke optreden tegen de outlaw motorcycle gangs, ook wel OMG’s. Het OM maakt daarbij gebruik van een civielrechtelijke procedure. Met die opzet slaagde justitie ook al in het laten verbieden van de Bandidos, Satudarah, Hells Angels, No Surrender en Catervarius. De clubs - die laatstgenoemde is een ‘broederschap’ die minder aan motorrijden doet - zijn volgens het OM betrokken bij criminele activiteiten en activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde.

Lees ook: hoe zorg je dat de Hells Angels ook echt ophouden te bestaan?

In het geval van Caloh Wagoh gaat het onder meer om afpersing, drugshandel en wapenbezit. Het OM schrijft over „een waslijst aan voorbeelden”. Er zijn aantijgingen tegen individuele leden van de club, maar ook de organisatie als geheel, die zich bewust zou presenteren als gewelddadig. De club telt in Nederland enkele honderden leden.

Caloh Wagoh ontstond in 2016, toen de straatbende De Crips uit Den Haag en de outlaw motorclub Trailer Trash Maro Djipen samengingen. Die oprichting gebeurde in Mijdrecht, waar de club sindsdien vergadert. Dat is ook de reden dat het OM het verzoek heeft ingediend bij de rechtbank Utrecht, die zaken in Midden-Nederland behandelt.

Kroongetuige

Om motorbendes weg te krijgen, zijn andere regels nodig, zeggen onderzoekers

In het onderzoek naar de club sprak justitie met een kroongetuige, Tonny de G., zelf verdachte in een moordzaak uit 2017. In mei van dit jaar verspreidde het OM per abuis De G.’s foto in het openbaar. Zijn getuigenissen over Caloh Wagoh leidden eerder ook tot de arrestaties van twee leiders binnen de club. In november werden meerdere invallen gedaan.

De aanpak van de OMG’s is sinds 2012 een prioriteit voor het OM. In een recente evaluatie van het optreden tegen de motorclubs constateerden onderzoekers dat nieuwe wetgeving nodig is die zich specifiek richt op deze organisaties, zodat verbieden eenvoudiger wordt.