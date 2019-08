Miljoenenboete voor zangeres Katy Perry na plagiaat

De Amerikaanse zangeres Katy Perry moet de christelijke rapper Flame een schadevergoeding van ruim 2,7 miljoen dollar (ruim 2,5 miljoen euro) betalen. Dat heeft de rechtbank in Los Angeles vrijdag bepaald. Perry krijgt de straf omdat haar succesnummer ‘Dark Horse’ te veel lijkt op het nummer ‘Joyful Noise’ van Flame.

Een jury had de 34-jarige Perry eerder deze week al schuldig bevonden aan plagiaat. De beat van het nummer ‘Joyful Noise’, dat Flame in 2009 uitbracht, is identiek aan een passage in ‘Dark Horse’ (2013). Flame, wiens echte naam Marcus Tyrone Gray is, klaagde Perry daar in 2014 al voor aan. Volgens de rapper was de beat „regelrecht gejat”. De muziekvideo van ‘Dark Horse’ is inmiddels meer dan 2,6 miljard keer bekeken op YouTube.

Perry zelf moet ruim 550.000 dollar - een kleine 500.000 euro - betalen aan Flame, besloot de rechtbank. Zij verdiende tot op heden naar verluidt meer dan 3 miljoen euro aan de hit. De rest van de boete wordt betaald door platenmaatschappij Capitol Records, waar Perry onder contract staat.

Luister hieronder naar de twee nummers.