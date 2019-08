Luchtbellen van 20.000 jaar oud

Al zo’n 20.000 jaar zitten deze luchtbelletjes opgesloten in het ijs. Aanvankelijk in de Groenlandse ijskap, maar sinds 1993 in een vriesruimte van de Universiteit Utrecht. Suzette Bousema, fotografiestudent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, zette diverse Utrechtse ijskernen op de foto, zowel afkomstig van Groenland als van Antarctica. Voor klimaatonderzoekers zijn juist die luchtbelletjes interessant, omdat ze iets zeggen over de CO2-concentratie in de vroegere atmosfeer. Hoe hoger die was, des te meer koolstofdioxide er werd opgeslagen. Zo kan tot wel 800.000 jaar terug worden gekeken. De eerste die metingen verrichte aan deze ‘fossiele’ lucht was de Zwitserse natuurkundige Hans Oeschger (1927-1998). Hij ontdekte dat het CO2-gehalte tijdens ijstijden (zogeheten glacialen) aanzienlijk lager was dan tijdens interglacialen. Daarmee was Oeschger na de Zweed Svante Arrhenius een van de eersten die een relatie legden tussen CO2 en de temperatuur.