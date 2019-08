Kraanbedrijf schikt voor 175.000 euro na hijsongeval Alphen aan den Rijn

Het Rotterdamse kraanbedrijf Peinemann betaalt de staat 175.000 euro vanwege het ongeluk met twee hijskranen in Alphen aan den Rijn in 2015. Het kraanbedrijf is akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie, werd vrijdag bekend. Peinemann was verantwoordelijk voor het aansturen van de omgevallen hijskranen.

Door het ongeval raakten achttien woningen onbewoonbaar. Na het incident richtte Peinemann een noodfonds op waaruit een deel van de ontstane schade werd vergoed. In totaal werd 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook werkte Peinemann mee aan alle onderzoeken en heeft het bedrijf inmiddels interne maatregelen getroffen, zegt het OM. Om die reden vindt justitie een schikking een passende oplossing. Het bedrijf had voor de strafrechter moeten verschijnen als het niet akkoord was gegaan met het schikkingsvoorstel.

Bij het plaatsen van een nieuw brugdek van de Koningin Julianabrug vier jaar geleden vielen twee bouwkranen om. Niemand raakte gewond, maar er ontstond wel veel schade aan omliggende woningen en bedrijfspanden. Peinemann overtrad bij de werkzaamheden de Arbeidsomstandighedenwet (‘arbowet’), zo oordeelt justitie nu. In die wet staat welke veiligheidsmaatregelen bedrijven in acht moeten nemen.

Geen stabiliteitsberekeningen

Justitie rekent het kraanbedrijf aan dat het geen stabiliteitsberekeningen had gemaakt en zonder ballastplan te werk was gegaan. Ook hield Peinemann zich niet aan de fabrieksinstructies van beide bouwkranen en waren risico’s vooraf onvoldoende in kaart gebracht.

Een jaar na het ongeval concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) al dat het omvallen van de bouwkranen „onvermijdelijk” was omdat de hijsopstelling te instabiel was. De kranen staken ruim veertig meter boven de bebouwing uit en stonden op platformen in het water.