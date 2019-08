Justitie Zweden eist 6 maanden cel tegen rapper A$AP Rocky

A$AP Rocky moet van justitie in Zweden zes maanden de cel in voor de mishandeling van een 19-jarige man. De Amerikaanse rapper kreeg deze strafeis vrijdag te horen in de rechtbank in Stockholm, meldt persbureau Reuters. Voor twee leden van A$AP Rockys entourage heeft de aanklager dezelfde straf gevraagd.

Rakim Mayers, zoals A$AP Rocky echt heet, zit sinds begin juli vast na een incident op straat in de Zweedse hoofdstad. Videobeelden tonen de rapper en een paar vrienden terwijl ze ruziemaken met twee jongens. Volgens Mayers viel het duo hen lastig. Op een gegeven moment gooit Mayers één van de jongens op de grond. Daarna geven de artiest en twee van zijn kompanen de jongen nog enkele schoppen en klappen.

Justitie noemde het geweld tijdens de rechtszaak, die al de hele week bezig is, „niet goed te praten”. „We hebben het hier over drie mensen die vuistslagen en trappen uitdelen aan iemand die op de grond ligt”, aldus de aanklager. Mayers en de andere beklaagden beroepen zich op zelfverdediging, maar daarvan was volgens justitie geen sprake. Officieel worden de drie Amerikanen beschuldigd van zware mishandeling. Het is onbekend wanneer de rechter uitspraak doet.

Verontwaardiging

De opsluiting van Mayers leidde de voorbije weken tot verontwaardiging, vooral onder prominente figuren in de Amerikaanse muziekwereld. Meerdere artiesten riepen op tot zijn vrijlating. Ook president Donald Trump nam het voor hem op: hij belde de Zweedse premier Stefan Löfven om „te kijken” wat hij kon betekenen. Löfven liet Trump echter weten dat hij niet over de strafzaak tegen Mayers gaat, omdat Zweden een rechtsstaat is met een onafhankelijk juridisch systeem.

Mayers werd na zijn doorbraak in 2011 een van de populairste Amerikaanse rappers. Hij heeft al meerdere keren opgetreden in Nederland en staat ook nog altijd op het affiche voor de komende editie van Lowlands, waar hij op 18 augustus moet spelen. Ondanks dat het onzeker is of Mayers dan al uit de cel is, heeft Lowlands volgens de Stentor nog geen afzegging ontvangen van diens management.