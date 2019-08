Japan verwijdert Zuid-Korea van ‘witte handelslijst’

De Japanse regering heeft vrijdag ingestemd met het plan om Zuid-Korea te verwijderen van de zogeheten ‘witte lijst’ voor landen met een voordelige handelsstatus. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens Japanse autoriteiten is de maatregel het gevolg van bezorgdheid omtrent de nationale veiligheid. Zuid-Korea zegt in een reactie zich „zorgen te maken over deze unilaterale en willekeurige beslissing” van het Japanse kabinet.

De Aziatische landen leven al langere tijd op gespannen voet. De hoogste Zuid-Koreaanse rechtbank oordeelde vorig jaar dat Japanse bedrijven schadevergoedingen moeten betalen aan Zuid-Koreaanse dwangarbeiders die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor die bedrijven werkten. Zuid-Korea was destijds een Japanse kolonie. Volgens Japanse autoriteiten is de benodigde compensatie komen te vervallen met het verdrag dat beide landen in 1965 tekenden.

High-tech materialen

Vorige maand besloot Japan al om de regels omtrent de export naar Zuid-Korea aan te scherpen. Daardoor kunnen high-tech materialen, die onder meer nodig zijn voor de productie van geheugenchips, smartphones en displaypanelen, niet meer eenvoudig door Zuid-Koreaanse bedrijven worden geïmporteerd.

Zuid-Korea is het eerste land dat door Japan wordt verwijderd van de ‘witte lijst’ die nu nog bestaat uit 27 landen. Volgens het Japanse ministerie van Handel maakt Zuid-Korea vanaf 28 augustus deel uit van groep B op de exportlijst. In groep D zitten onder meer Noord-Korea en Iran. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zegt zich in een vergadering later op vrijdag met zijn kabinet te zullen beraden over een tegenactie.