Handelsoorlog nieuwe ronde in, beurzen omlaag

De wapenstilstand die de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambstgenoot Xi Jingping in juni sloten, is ten einde. Nadat besprekingen over een oplossing voor de handelsoorlog tussen beide landen afgelopen week niets opleverden, koos Trump voor de vlucht naar voren. Hij haalde een oud dreigement van stal en kondigde aan vanaf 1 september nieuwe importtarieven te heffen over Chinese goederen ter waarde van 300 miljard.

China reageerde vrijdag furieus en verzekerde vergeldingsmaatregelen te zullen nemen. Daarmee lijkt de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten een nieuwe fase in te gaan.

Beleggers reageerden vrijdag met lichte paniek op de nieuwe escalatie. Van Tokio en Shanghai tot in Frankfurt, Londen en New York daalden de beurskoersen. De Amsterdamse beurs daalde met 3,2 procent.

Wereldeconomie

De Verenigde Staten en China hebben in een eerdere ronde van de handelsoorlog over en weer importtarieven geïntroduceerd op goederen ter waarde van honderden miljarden euro’s. Volgens de gangbare economische theorie belemmeren dergelijke importheffingen de vrije handel en hebben ze een nadelig effect op de economie.

Beleggers vrezen dat deze nieuwe fase van de handelsoorlog de wereldeconomie en handel verdere schade zal toebrengen. Vandaar dat vrijdag een duidelijke vlucht naar veilige staatsobligaties zichtbaar was, die records tot gevolg hadden. De rente op de bijzonder veilig geachte Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar, daalde tot bijna min 0,5 procent: het laagste punt ooit.

Dit betekent dat beleggers bereid zijn grif te betalen om geld uit te lenen aan de Duitse staat. Iets na het middaguur deed zich de unieke situatie voor dat zelfs de Duitse 30-jaars staatsobligatie onder de nul procent rente dook. Daarmee was de rente op alle Duitse schuldpapieren negatief. Ook de rentes op Nederlandse staatsobligaties bereikten een historisch laag, grotendeels negatief niveau.

De handelsoorlog tussen de VS en China vindt plaats tegen de achtergrond van een groeiende wereldeconomie. Het IMF voorspelt voor dit jaar 3,3 procent groei en voor komend jaar 3,6 procent. IMF-directeur Christine Lagarde noemde de handelsoorlog in juni nog zorgelijk en waarschuwde dat die de groei van de wereldeconomie remt.

Trump kondigde de nieuwe heffingen donderdagavond aan via Twitter. In zijn tweets wees hij er ook op dat China had beloofd „grote hoeveelheden” landbouwproducten van de VS af te nemen en dat niet heeft gedaan. Ook legde hij de schuld van de huidige ‘opiatenepidemie’ in de VS bij Xi neer, omdat de levering van het opiaat fentanyl niet zou zijn gestopt.