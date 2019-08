Tijdens het vullen van de koffiezetautomaat hebben twee mannen het over de Gay Pride van komend weekend. De jongere van de twee vindt het belangrijk dat iedereen met elkaar hand in hand kan lopen. Dat kan niet overal, zegt hij. De oudere man reageert nors dat we niet zo geschapen zijn. Verbaasd gaat de jongeman de discussie uit de weg, maar als hij voorbij loopt hoor ik hem mompelen: „De een wordt blijkbaar geschapen met meer hersens dan de ander.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 augustus 2019