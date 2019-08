Vrouwelijke arbiter fluit voor het eerst wedstrijd om Europese Supercup

Voor het eerst zal een vrouwelijke scheidsrechter leiding geven aan de wedstrijd om de Europese Supercup. Voetbalbond UEFA maakt vrijdagmiddag bekend dat Stéphanie Frappart is aangewezen voor de topwedstrijd tussen Liverpool en Chelsea. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League.

De arbitersstaf voor de wedstrijd zal volgens de UEFA bestaan uit „voornamelijk vrouwelijke officials”; zo wordt de Française bijgestaan door een Franse en Ierse assistente.

Frappart (35) fluit al langer wedstrijden op een hoog niveau. Vorig seizoen was zij de eerste vrouwelijke scheidsrechter die een treffen in de Franse Ligue 1 leidde, de wedstrijd tussen SC Amiens en RC Strasbourg. In het komende seizoen zal zij een vaste scheidsrechter zijn in de Franse nationale mannencompetitie. Frappart was ook de arbiter van de finale van het WK voetbal voor vrouwen, die door Nederland met 2-0 werd verloren van de Verenigde Staten.

Roberto Rosetti, het hoofd arbitrage bij de Europese voetbalorganisatie, zegt over de benoeming:

„Stéphanie heeft in een aantal jaren bewezen dat ze een van de beste vrouwelijke scheidsrechters is, niet alleen in Europa maar over de hele wereld. Ze heeft het vermogen om te officiëren op het grootste podium (…) Ik hoop dat deze wedstrijd haar nog meer ervaring zal bieden nu ze aan het begin staat van de hoogtijdagen van haar scheidsrechterscarrière.”

Het is niet voor het eerst dat een vrouw een UEFA-wedstrijd bij de mannen fluit; die primeur was voor de Zwitserse Nicole Petignat, die leiding gaf aan enkele wedstrijden uit de kwalificatieronde voor de UEFA Cup, de voorganger van de Europa League. Dat gebeurde voor het eerst in 2004. De Supercup is wel het grootste affiche met een vrouwelijke arbiter tot nu toe. De twee Engelse clubs treffen elkaar op 14 augustus in Istanbul.