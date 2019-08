Eerste vrouwelijke scheidsrechter in Europese Supercup

Nooit zal de aanstelling van de scheidsrechter van de Europese Supercup zoveel aandacht hebben gegenereerd als nu. Een finale tussen twee Europese topclubs, geleid door een vrouwelijke scheidsrechter. Een primeur.

Vrijdag maakte de voetbalbond UEFA bekend dat Stéphanie Frappart uit Frankrijk op woensdag 14 augustus de wedstrijd tussen Liverpool en Chelsea fluit. De Engelse clubs wonnen afgelopen seizoen de Champions League en Europa League en spelen daarom de wedstrijd om de Supercup, die tot dit jaar altijd werd geleid door een mannelijke scheidsrechter.

Het is niet de eerste keer dat een vrouw een wedstrijd van de UEFA fluit. De Zwitserse Nicole Petignat werd tussen 2004 en 2009 drie keer aangesteld voor een kwalificatiewedstrijd van de UEFA Cup, voorloper van de Europa League. De wedstrijd om de Supercup, die in Istanbul wordt gespeeld, is wel een aanzienlijk groter affiche dan die wedstrijden in de voorronde.

Inspiratie

Toch is de Supercup ook de Europese finale met het minste aanzien en met de kleinste belangen, en niet te vergelijken met een wedstrijd in de Champions League. De Supercup kan voor de Engelse clubs zelfs als hinderlijke onderbreking worden gezien, aangezien deze tussen de eerste twee speelrondes van de Premier League valt. De winnaar krijgt bovendien ‘slechts’ 4,5 miljoen euro – de verliezer een miljoen minder. Een schijntje, als je bedenkt dat Liverpool alleen al in de finale van de Champions League 19 miljoen euro verdiende.

Of deze aanstelling betekent dat we later dit seizoen ook in de Champions of Europa League een vrouwelijke scheidsrechter gaan zien, zal de tijd moeten leren. Bij de bekendmaking van de aanstelling vertelde de UEFA niet of deze aanstelling eenmalig is, of het begin van een trend.

„Wij hechten een groot belang aan de ontwikkeling van vrouwenvoetbal in alle opzichten”, zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in een reactie op de website van de voetbalbond. „Ik hoop dat de toewijding die Stéphanie heeft getoond om dit niveau te bereiken, inspiratie biedt aan miljoenen meisjes en vrouwen in Europa en hen laat zien dat er geen barrières zijn om je droom te bereiken.”

Roberto Rosetti, hoofd arbitrage van de UEFA, hoopt met deze aanstelling bij te dragen aan de ervaring van Frappant als scheidsrechter. „Stéphanie heeft in een aantal jaren bewezen dat ze een van de beste vrouwelijke scheidsrechters is, niet alleen in Europa maar over de hele wereld. Ze heeft het vermogen om te officiëren op het grootste podium.”

Strafschop in WK-finale

In Nederland kennen we de 35-jarige Frappart vooral door de WK-finale tegen de Verenigde Staten, begin vorige maand. De Française was toen scheidsrechter en gaf na een uur spelen, na tussenkomst van de videoscheidsrechter, een strafschop aan de VS, waarmee de 2-0 nederlaag van het Nederlandse vrouwenelftal werd ingeleid. Die beslissing zorgde voor verdeeldheid: was de overtreding van Stefanie van der Gragt wel een strafschop waard?

De 35-jarige Frappart schreef in april dit jaar ook al geschiedenis in eigen land. Ze was de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Ligue 1, de hoogste nationale mannencompetitie in Frankrijk, en floot vorig seizoen twee wedstrijden daarin. Vanaf dit seizoen is ze een vaste scheidsrechter in die competitie.

Frappart is na Bibiana Steinhaus de tweede vrouwelijke scheidsrechter die actief is in een grote mannencompetitie in Europa. De 40-jarige Duitse werd in 2017 de eerste vrouw met een aanstelling in de Bundesliga, waarin zij tot dusverre vijftien wedstrijden floot.

In Nederland is het nog niet zover gekomen. Volgens de KNVB zijn vrouwelijke scheidsrechters in Nederland nog niet ver genoeg om wedstrijden in de ere- of eerste divisie te fluiten. De voetbalbond maakte eerder bekend nadrukkelijker aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de arbitrage door vrouwen. In de hoogste regionen van het amateurvoetbal zijn al wel vrouwelijke scheidsrechters, en in de eerste divisie stond al eens een vrouwelijke grensrechter langs het veld.