De nikabdraagster

Wie

De naar schatting tweehonderd nikab- of boerkadragende Nederlandse vrouwen.

Waarom

Je mag een trein of ziekenhuis betreden met een baard die een groot deel van het gezicht bedekt. Maar met een nikab mag dat sinds 1 augustus niet meer. Toch gaan tweehonderd van de 17 miljoen Nederlanders dat misschien wel af en toe doen. Nu is er dus een wet in werking getreden die dit probleem, dat maar geen probleem wil worden, gaat aanpakken. En roept Wilders in bedekte termen op tot burgeringrijpen als de politie dat niet doet.

Hoe

Focus op het deel van het gezicht dat een nikab vrij laat. Waterverf, en pen voor de wimpers.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 augustus 2019