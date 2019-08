Von der Leyen bepleit nieuw migratiepact in Rome, ngo’s pikken weer migranten op

Terwijl Spaanse en Duitse hulporganisaties opnieuw bootmigranten hebben opgepikt en Franse en Italiaanse ngo’s zich opmaken om ook weer voor de kust van Libië te gaan patrouilleren, heeft de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, op een bezoek aan Rome gezegd dat nieuwe Europese afspraken over migratie nodig zijn.

„Ik wil een nieuw pact voor migratie en asiel voorstellen”, zei Von der Leyen. „We hebben een nieuwe oplossing nodig, nieuwe lucht. Het criterium voor herverdeling moet worden herzien. Italië, Griekenland en Spanje zijn in een geografisch kwetsbare positie, maar de solidariteit kan niet unilateraal zijn.”

Von der Leyen sprak in Rome met premier Conte, niet met minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, de eigenlijke sterke man in Rome. Die haalde, twitterend op zijn strandvakantie aan de Adriatische riviera, hard uit naar hulporganisaties die opgepikte bootmigranten naar Italië willen brengen. Hij heeft met twee collega’s deze week een maatregel getekend die het hulporganisaties verbiedt om zonder uitdrukkelijke toestemming de Italiaanse territoriale wateren binnen te varen. Doen ze dat toch, dan riskeren ze zware geldboetes en confiscatie van hun schip. „Op de Middellandse Zee zijn op dit moment vijf ngo-schepen die naar Italië zouden willen. Als ze in Italiaanse territoriale wateren komen, NEMEN WE DIE EEN VOOR EEN IN BESLAG. Laten we maar kijken wie het eerst moe wordt.”

Salvini heeft ook een harde aanvaring gehad met de Duitse regering. Berlijn had aangeboden een dertigtal migranten op te nemen van de 115 die woensdag door een boot van de Italiaanse kustwacht aan land zijn gebracht. Dat was onder voorwaarde dat veertig migranten die door de Duitse hulporganisatie Sea Eye zijn opgepikt, ook naar Italië mochten komen. Pure chantage, reageerde Salvini. Om een confrontatie en inbeslagname van hun boot te voorkomen, heeft de boot van Sea Eye vrijdagmorgen koers gezet naar Malta. De Spaanse hulpboot Open Arms liet vrijdag weten bij twee acties samen 123 migranten te hebben gered – en naar een Italiaanse haven te willen.