Bij gevechten in de provincie Idlib zijn de voorbije drie maanden zeker 450 burgers gedood, van wie een honderdtal de laatste twee weken. Ruim 400.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor de bombardementen door de Syrische en Russische luchtmacht.

Idlib, de laatste provincie die in handen is van de gewapende oppositie, bevindt zich al langer in het vizier van het Syrische regeringsleger en zijn bondgenoten. Toen vorig jaar een slotoffensief tegen Idlib nakend leek, werd dat op het laatste moment afgewend door een akkoord tussen Rusland en Turkije, dat tot elke prijs een nieuwe vluchtelingengolf richting zuidgrens wil voorkomen.

Maar in april van dit jaar besloten Damascus en Moskou dat Turkije zijn beloftes niet was nagekomen, met name het uitschakelen van Hayat Tahrir al-Sham (HTS, de opvolger van Al Qaida in Syrië). Die groepering, die ook door de VN-Veiligheidsraad als terroristische groepering wordt beschouwd, zou zijn invloed in Idlib juist hebben uitgebreid sinds het Turks-Russische akkoord. Damascus zegt dat de recente gevechten een antwoord zijn op herhaaldelijke schendingen van het akkoord door HTS.

Zoals in het verleden wordt de burgerbevolking daarbij niet ontzien. Vorige week kwamen een dertigtal mensen om het leven in Maarat al-Numan, bij wat volgens oppositiebronnen een luchtaanval was op een markt en een residentiële buurt. Rusland ontkent dat het bij die aanval betrokken was. Volgens de VN zijn ook ziekenhuizen, scholen en bakkerijen doelwit geweest van luchtaanvallen.

Op dinsdag bracht de VN-ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken, Mark Lowcock, verslag uit aan de Veiligheidsraad over de situatie in Idlib. „De Veiligheidsraad heeft alle vorige pleidooien genegeerd”, aldus Lowcock. „U weet wat er aan de hand is en u doet al negentig dagen niets terwijl het bloedbad voor uw ogen doorgaat. Gaat u hier iets aan doen?”

Lowcock ontkent niet dat HTS aanwezig is in Idlib, maar hij stelt dat er voor elke HTS-strijder zeker honderd burgers zijn in de provincie. In Idlib wonen zo’n drie miljoen mensen, van wie velen eerder zijn gevlucht uit andere delen van Syrië.