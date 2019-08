Zo begon het einde van Henk Otten bij Forum voor Democratie

Het begin van deze escalatie was in april, toen Otten een interview aan NRC gaf waarin hij zich kritisch uitliet over Baudet. In deze aflevering van Haagse Zaken vertelt Philip de Witt Wijnen, die het beruchte interview deed met Otten, hoe dat interview verliep. In deze aflevering van Haagse Zaken duiken we samen met Pim van den Dool en Philip de Witt Wijnen in de beschuldigingen tussen de partij en Otten, de machtsstrijd in Forum voor Democratie en over hoe Otten en Baudet nu zonder elkaar verder moeten.

