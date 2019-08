Zeker 17 militairen gedood bij aanval op militaire parade in Jemen

Bij een aanslag in de Zuid-Jemenitische stad Aden zijn donderdag zeker zeventien militairen om het leven gekomen. Het doelwit was een militaire parade, schrijft persbureau AFP. Door Iran gesteunde Houthi-rebellen zouden achter de aanval zitten.

Bij de aanslag zouden drones en een ballistische raket zijn ingezet. De explosie zou hebben plaatsgevonden bij een militair kamp, vlak bij de plaats waar de parade zou vertrekken. Onder de doden is ook een commandant, zeggen ooggetuigen tegen persbureau Reuters. Aden is de uitvalsbasis van de door Saoedi-Arabië en de internationale gemeenschap gesteunde coalitie, die tegen de Houthi’s vecht.

In een ander deel van de havenstad vond donderdag nog een tweede aanslag plaats. Een auto met explosieven veroorzaakte een explosie bij een politiebureau, waarbij drie agenten zouden zijn omgekomen. Of er bij beide aanslagen burgerslachtoffers zijn gevallen, is nog onduidelijk.