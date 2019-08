VVD Flevoland doet aangifte tegen oud-penningmeester om verduistering

De VVD-fractie in Flevoland heeft aangifte gedaan van verduistering tegen haar voormalige penningmeester Huib van Vliet. Hij zou tussen 2012 en 2017 grote sommen geld hebben gestolen van de provincie en uit de partijkas van de fractie. Dat heeft VVD-Statenlid Mirjam Smeels-Zechner donderdag bekendgemaakt in een persbericht. De partij schrijft „erg geschrokken te zijn”.

Volgens de partij moet een bedrag van 60.000 euro teruggestort worden aan de provincie, maar is het totale bedrag dat hij zou hebben gestolen nog hoger. Hoe hoog dat bedrag precies is, heeft de partij niet bekendgemaakt. De aangifte werd al gedaan op 30 juni, maar op verzoek van de politie en het Openbaar Ministerie werd het tot nu toe niet naar buiten gebracht om het strafrechtelijk onderzoek niet te hinderen.

Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 begon een nieuwe penningmeester bij de fractie van de VVD in Flevoland. Nadat de nieuwe penningmeester vanaf 21 juni de beschikking kreeg over de bankrekeningen, deed hij een eerste check en constateerde hij onregelmatigheden. Vervolgens zijn alle boekingen van 2011 tot een met 2019 doorgenomen. Daarbij werd geconstateerd dat Van Vliet zich tussen 2012 en 2017 grote bedragen heeft toegeëigend.

Volgens de partij heeft hij dit kunnen volhouden, „door het ene gat met het andere te vullen”. „Dat liep echter medio 2019 spaak, toen het geld nagenoeg op was en hij een aantal terugbetalingen aan de provincie opschortte”, aldus statenlid Smeels-Zechner.