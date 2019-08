Planten die hier sinds het begin der tijden voorkomen hebben heel lang de tijd gehad om een symbiotische relatie op te bouwen met al het andere dat groeit, bloeit, kriebelt en fladdert in Nederland. Omdat de natuur een oneindig ingenieus systeem is, een groot kaartenhuis, kan het instorten als er een element wordt weggenomen. Dat ene wilde bijtje heeft dat ene wilde plantje nodig, en dat ene vogeltje heeft beide nodig want die eet dat ene bijtje weer op. Het is dan ook niet verrassend dat de biodiversiteit er tegenwoordig niet best voor staat. Door onder andere intensieve landbouw, gif en het verdwijnen van steeds meer natuurgebieden zijn we heel veel kwijtgeraakt.

Wil je het kaartenhuis hier en daar wat repareren, kies dan voor inheemse planten voor je tuin, balkon of de boomspiegel in de straat. In één seizoen kun je al allerlei leven zien verschijnen. Inheemse planten kom je niet zo vaak tegen in tuincentra. De meeste aangeboden tuinplanten zijn veredeld of exotisch. Dit betekent dat ze zijn aangepast om bijvoorbeeld extra grote bloemen te krijgen, eerder te bloeien of uit het buitenland komen. Er is niets mis met deze planten en van ze te genieten. Maar ze passen niet zo goed in het kaartenhuis van onze natuur.

Een mooie mix tussen de planten die je al hebt en inheemse planten kan een fantastisch effect hebben. Vaak bloeien inheemse planten heel lang en zijn ze een stuk makkelijker te onderhouden omdat ze beter aangepast zijn aan onze omgeving en in het wild wat harder moeten werken dan vertroetelde tuinplanten. Voor iedere situatie is wel een inheemse plant te vinden en er zijn (biologische) kwekers die zelfs alles thuisbezorgen.

Wil je bijvoorbeeld lieflijke roze bloemen, ga dan niet voor hortensia’s – die veel water en snoeien nodig hebben – maar voor de dagkoekoeksbloem (Silene dioica) die bloeit van mei tot ver in de herfst en waar je geen omkijken naar hebt. Wil je graag de mooiste kleur blauw in je tuin, kies dan voor duifkruid (Scabiosa columbaria) die bloeit van juli tot in oktober. Witte bloemenschermen voor zelfs de droogste zonnige plekjes bereik je door duizendblad (Achillea millefolium) aan te planten, die bloeit van juni tot oktober. En dan maar achteroverleunen en kijken wat voor vlinders, zweefvliegen en bijen er op afkomen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 augustus 2019