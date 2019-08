Vijftig jaar Woodstock, maar zonder meerdaags popfestival

Het had het hoogtepunt moeten worden van de vele festiviteiten rond de vijftigste verjaardag van Woodstock: een nieuw meerdaags popfestival. Maar zestien dagen voordat ‘Woodstock 50’ in de Amerikaanse staat Maryland zou beginnen, heeft de organisator het festival afgelast vanwege „een serie onvoorziene tegenvallers”.

Woodstock 50 kampte al eerder met problemen. Organisator Michael Lang, indertijd ook mede-organisator van het oorspronkelijke Woodstock, maakte in januari bekend dat hij een keur aan popsterren had gecontracteerd voor een driedaags festival in Watkins Glen, New York State. Hedendaagse publiekstrekkers als Jay Z, The Killers en Miley Cyrus zouden optreden, maar ook bijvoorbeeld Santana, vijftig jaar geleden ook van de partij.

Eind april, een week nadat de kaartverkoop had moeten beginnen, werd het festival afgeblazen omdat de gezondheid en de veiligheid van de artiesten, medewerkers en bezoekers niet konden worden gegarandeerd. Die bekendmaking werd een week later herroepen. Maar toen niet veel later het festival werd verplaatst van New York naar Maryland, lieten veel van de aangekondigde sterren weten dat ze niet zouden optreden.

Een bezoeker van Woodstock, er kwamen twee keer zoveel mensen als verwacht: 400.000. Foto Bill Eppridge

Het oorspronkelijke Woodstock, van 15 tot en met 18 augustus 1969, geldt als een hoogtepunt van het hippietijdperk. In plaats van de verwachte 200.000 bezoekers kwamen er ruim 400.000, waarvan de meesten niet hadden betaald. Onder anderen Jimmi Hendrix, Janis Joplin en Santana traden op, en ook is er een album en een film van de concerten gemaakt. In 2017 werd het festivalterrein tot erfgoed verklaard en opgenomen in de National register of Historic Places.