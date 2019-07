Verdacht van bedrog, fraude en strafbare reclame

De oud-topman van Audi, de Duitser Rupert Stadler, is woensdag in Duitsland in staat van beschuldiging gesteld. Volgens de aanklager was Stadler sinds september 2015 op de hoogte van software-manipulaties waardoor de uitstoot van bepaalde dieselmotoren in Volkswagen- en Audi-modellen lager leek dan hij was, en voorkwam hij niet dat de auto’s werden verkocht.

De voormalig topman wordt verdacht van bedrog, indirecte betrokkenheid bij het verstrekken van valse certificaten en van strafbare reclame. Stadler stond sinds 2007 aan het hoofd van Audi, onderdeel van het Volkswagen-concern. Ook was hij chef verkoop binnen Volkswagen. Toen hij in 2018 werd opgepakt, was hij de hoogste nog actieve bestuurder die verdacht wordt in het emissiefraudeonderzoek.

Het strafrechtelijk onderzoek sinds zijn aanhouding heeft nu tot een aanklacht geleid. Behalve Stadler werden woensdag nog drie verdachten in de zaak aangeklaagd. Het gaat om oud-manager Wolfgang Hatz van Audi en Porsche, en twee ingenieurs. De mannen worden verdacht van het gebruiken van de frauduleuze software bij het ontwikkelen van de motoren voor auto’s van Audi, Volkswagen en Porsche. Het Volkswagen-concern heeft de sjoemelsoftware in naar schatting elf miljoen auto’s toegepast, die verkocht werden in Europa en de Verenigde Staten.

In een reactie zegt Audi dat het in het belang van alle werknemers, aandeelhouders en het bedrijf is dat alles dat tot de dieselcrisis leidde, juridisch wordt opgehelderd. Tot die tijd geldt dat de gedaagden onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen, zei de Audi-woordvoerder tegen persbureau Reuters.

Stadler werd in juni 2018 gearresteerd op verdenking van fraude in het dieselschandaal. In oktober werd hij uit zijn functie als Audi-topman ontslagen, omdat hij deze rol vanwege zijn detentie niet kon vervullen. Eind oktober kwam Stadler op borgtocht vrij.

In 2015 gaf Volkswagen toe te hebben gesjoemeld met de emissietests. Als software in de auto’s detecteerde dat de auto werd getest op de rollerband werd de uitstoot van stikstofoxiden (NO x ) beperkt, zodat de auto’s aan de milieu-eisen voldeden. Als de auto’s op de weg reden, was de uitstoot veel hoger. NO x zorgt voor zure regen en is schadelijk voor de gezondheid. In Nederland sterven jaarlijks 1.900 mensen voortijdig door blootstelling aan NO x .

Er zijn inmiddels verschillende strafzaken aangespannen tegen werknemers en managers. In 2017 werd manager Oliver Schmidt in de VS veroordeeld tot zeven jaar cel. Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn, die enkele dagen na de onthulling van het dieselschandaal aftrad, is zowel in de Verenigde Staten als in Duitsland aangeklaagd voor fraude.

In de VS betaalde Volkswagen al meer dan 30 miljard aan boetes en schikkingen. In Duitsland kreeg het Volkswagen-concern vorig jaar een boete van 1 miljard euro opgelegd; daarna volgden nog boetes van 800 miljoen euro voor Audi en van 500 miljoen euro voor Porsche.