‘Tekort kraamverzorgers levert gezondheidsrisico’s en duurdere zorg op’

Door een personeelstekort krijgen moeders in de eerste tien dagen na de bevalling te weinig kraamzorg. Dit leidt tot gezondheidsrisico’s en hogere zorgkosten, waarschuwt de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) donderdag. Het zou gaan om een structureel tekort van zo’n drieduizend mensen.

Het tekort is volgens de organisatie onder meer ontstaan als gevolg van de hoge werkdruk en slechte arbeidsvoorwaarden. „Personeel van kraamzorgaanbieders wordt uitgebuit doordat zij te lange dagen maken en geen reisvergoeding krijgen. Door het personeelstekort stijgt bovendien de werkdruk”, zegt NBvK-woordvoerder Siska de Rijke. Ondertussen worden te weinig nieuwe kraamverzorgers opgeleid.

Volgens de NBvK leidt het tekort tot gebrekkige zorg. Zo wordt in sommige gevallen slecht toegezien op de voeding van pasgeborenen, wat de kans vergroot dat een baby niet goed groeit. Als dat complicaties tot gevolg heeft, pakt de noodzakelijke zorg duurder uit.

‘Structureel tekort’

Bij het Kenniscentrum Kraamzorg zijn ruim negenduizend mensen geregistreerd als kraamverzorgende. Ook daar krijgen ze signalen binnen van personeelstekorten, met name in de zomer. In die periode zijn veel verzorgers op vakantie en worden er juist meer baby’s geboren.

Vrouwen krijgen in Nederland ten minste 24 uur kraamzorg vergoed en maximaal 80 uur, verdeeld over maximaal tien dagen vanaf de dag van de bevalling. Als een vrouw in het ziekenhuis bevalt, wordt voor elke dag dat zij is opgenomen 8 uur kraamzorg afgetrokken.

In de praktijk is 24 uur kraamzorg te weinig, stelt de NBvK. Een gezonde baby heeft volgens de beroepsvereniging gemiddeld vijf tot acht uur kraamzorg per dag nodig. Dat zou neerkomen op minimaal 42 uur kraamzorg in de eerste tien dagen na de bevalling.