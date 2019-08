Politie start meldpunt intimidatie

De politie opent een onafhankelijk meldpunt voor agenten die lastig gevallen worden door collega’s op het werk. Dit zegt korpschef Erik Akerboom in een interview met NRC. Gediscrimineerde, (seksueel) geïntimideerde en gepeste agenten kunnen met hun klachten terecht bij het meldpunt. Die worden onderzocht door een persoon die hierover wekelijks tot maandelijks contact heeft met de politietop. Akerboom: „Het meldpunt heeft directe toegang tot mij.”

Agenten die worstelen met problemen op de werkvloer kunnen nu al terecht bij interne vertrouwenspersonen en verschillende loketten, maar die klachten worden behandeld door collega’s. Dat is voor sommige melders geen oplossing, zegt Akerboom, en het voelt soms onveilig. De verschillende loketten werken bovendien langs elkaar heen, waardoor agenten meerdere keren hun verhaal moeten doen. Ook blijven klachten liggen en worden agenten niet geholpen.

Intimidatie en treiterijen

De politietop probeert al langer grip te krijgen op intimidatie en treiterijen binnen de eigen organisatie. Vier jaar geleden vroeg toenmalig korpschef Gerard Bouman aandacht voor het respectloos behandelen van collega’s met een migratieachtergrond. Twee jaar later verscheen een ‘zwartboek’ met daarin verhalen van 26 politiemedewerkers over discriminatie door collega’s.

En begin deze maand vertelde politiecoach Carel Boers in NRC over misstanden binnen de politie, van aanrandingen tot discriminatie. De politietop kreeg de meldingen door, maar greep niet in, volgens Boers. Hij coachte honderden toptalenten van de politie, maar is daar inmiddels uit onvrede mee opgehouden.

In een vraaggesprek met NRC ontkent Akerboom de aantijgingen van Carel Boers. Volgens de korpschef krijgt hij veel meldingen vanaf de werkvloer, maar kunnen die niet allemaal door hem afgehandeld worden. Juist daarom zou een onafhankelijk meldpunt nodig zijn. Dat meldpunt kan de meldingen schiften, onderzoeken en waar nodig naar Akerboom doorsturen.

Het meldpunt is onder meer bedoeld voor agenten die niet weten waar ze hun verhaal kwijt moeten of eerder niet de juiste hulp kregen. Zij leggen via de telefoon of per mail contact met het meldpunt, waarna een afspraak volgt waarin de klacht besproken wordt. Na dat gesprek kijkt het meldpunt of een bestaand loket deze klacht kan behandelen, anders volgt onafhankelijk onderzoek.

De politie hoopt door het meldpunt trends in pestgedrag of incidenten per eenheid te kunnen ontdekken en aanpakken.

Lees ook het interview met korpschef Erik Akerboom: ‘Discriminatie gaat vaak om een blik of foute opmerking’

Volgens Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en gespecialiseerd in integriteitskwesties bij bedrijven, is het meldpunt niet dé oplossing voor de problemen binnen de politie. Wel kan een „zelfstandige blik van buiten” helpen beter zicht te krijgen op de problemen. Bij collega’s klachten melden is door de familieachtige structuren binnen de politie ingewikkeld. Volgens Van Eijbergen, kunnen agenten hierdoor niet vrijuit spreken.

Interview korpschef Akerboom pagina 10-11