Parkeerplaats

We zitten op een terrasje in een druk gedeelte van de stad. Voor ons is een auto bezig uit een parkeerhaven te rijden. Er staat al een dikke Mercedes klaar om de vrijgekomen plaats in te nemen. Nog voor deze zich kan verplaatsen schiet een deux- chevaux het parkeervak in. Een leuke, jonge knul stapt uit. Lachend roept hij naar de woedende Mercedesrijder: „Dat kun je maken als je jong bent.” Zijn tegenstander geeft gas en rijdt op de eend in. Als hij uitstapt zegt hij: „En dit kun je maken als je geld hebt.”

