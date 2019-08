Op vakantie met vrienden: zij hebben andere regels

Moeder: „We gaan graag met onze vrienden op vakantie. Wij kunnen het goed met hen vinden en de kinderen hebben het ook leuk samen. Alleen voeden onze vrienden anders op. Wij hebben twee kinderen van 11 en 15. Hun kinderen zijn iets jonger, maar worden een stuk vrijer gelaten. Ze mogen zelf weten wanneer ze naar bed gaan, hoe vaak ze op hun scherm zitten, wat ze eten, of ze meegaan met een excursie. Ik zeg tegen mijn eigen kinderen dat ze naar bed moeten, van hun mobiel af moeten, mee moeten wandelen, hun gekke groenten moeten opeten – maar dat heeft allemaal geen schijn van kans als de andere kinderen dat niet hoeven. In hoeverre houd je op vakantie vast aan je eigen opvoedregels? In hoeverre maak je de verschillen met de andere ouders bespreekbaar?”

Bespreek het programma

Stijn Sieckelinck: „Het ontgaat kinderen niet als ouders andere opvoedregels hebben. Ze zullen die snel strategisch benutten om hun zin te krijgen. Dat merk ik op de camping ook, mijn eigen kinderen hebben al tweemaal tekenen van oververhitting vertoond, en toch willen ze ’s avonds laat nog met de andere kinderen trampolinespringen omdat die dat ook mogen.

Stijn Sieckelinck is als opvoedfilosoof verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

„Er zijn twee makkelijke wegen die je moet zien te vermijden: je laat de opvoeding er tijdelijk even helemaal bij zitten, of je houdt hardnekkig vast aan je eigen regels met daaronder de toon dat jouw eigen opvoeding vanzelfsprekend de juiste is.

„Beter is om voor aanvang van de vakantie met de vrienden het programma te bespreken: wat zien we in grote lijnen voor ons? Dan zegt de een: wij houden van excursies overdag, en de ander misschien: geef ons ’s avonds maar een barbecuetje. Dan kun je zeggen: goed, laat ons die excursies regelen, doen jullie de barbecue. Je kunt de kinderen daarin ook nog een verantwoordelijkheid geven. Zo breng je wat meer structuur aan in de dag, en breng je verwachtingen op één lijn, zonder het over elkaars opvoeding te hoeven hebben.

„Op vakantie gaan met andersgestemden kan heel leerzaam zijn om kinderen te tonen dat andere mensen dingen anders doen, zonder dat het beter of slechter hoeft te zijn.”

Laat de teugels wat vieren

Bas Levering: „In het algemeen is met vrienden op vakantie gaan in veel opzichten een avontuur. Ieder van ons zal het ooit voor de eerste keer moeten ervaren dat mensen die zo bij ons leken te passen, ‘in het echt’ zo anders blijken te zijn. We betrappen ons erop dat we ons ineens aan de kleinste dingen ergeren. Aan dat mes dat met die broodkruimels eraan zomaar dat kuipje margarine in gaat bijvoorbeeld.

Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in praktijk.

„Maar als de verschillen zo groot zijn als u aangeeft moet je het er vooraf over kunnen hebben, zodat ieder zich daarvan bewust is. Een voor de hand liggend uitgangspunt is hier dat u de teugels wat laat vieren. Het is tenslotte vakantie. Het is waarschijnlijk voor uw kinderen helemaal geen probleem om thuis weer in uw strakke keurslijf te moeten. En voor u is het een gratis experiment. Wellicht blijken uw kinderen de vrijheid die ze thuis niet krijgen heel goed aan te kunnen.

„U moet zich wel afvragen wat voor soort vakantie u wilt: een vakantie met vrienden waarbij de kinderen mee mogen, of een vakantie met twee gezinnen. In dat laatste geval voert u dat gesprek vooraf met de kinderen erbij. De voorpret daarvan is minstens de helft van het vermaak.”

